Forza Italia Lecco dà il via all’iniziativa “Dialoghi Azzurri”

Durante l’evento, verrà approfondita una vasta gamma di temi

Francesca Maggi: “Verranno affrontati temi importanti ed attuali, che Forza Italia ha a cuore e che saranno esposti da relatori esperti in tali tematiche”

LECCO – La Segreteria Provinciale di Forza Italia Lecco presenta “Dialoghi Azzurri“, un’iniziativa innovativa che promette di coniugare momenti di convivialità e relax con la discussione di temi di grande rilevanza per la comunità. Francesca Maggi, responsabile del dipartimento “Turismo ed Eventi”, sottolinea l’importanza di questo nuovo format: “Il format pensato per l’evento ha un carattere innovativo, in cui verranno però affrontati temi sentiti, importanti ed attuali, che Forza Italia ha a cuore e che saranno esposti da relatori esperti in tali tematiche”.

“Dialoghi Azzurri” non è semplicemente un pranzo né un tradizionale convegno. Durante la giornata, diversi ospiti affronteranno una vasta gamma di tematiche, spaziando dalla disabilità all’innovazione tecnologica, fino all’economia industriale del territorio lecchese. Marco Formenti, responsabile per Forza Italia dell’area oggionese, sottolinea che sarà avviato un confronto aperto su questi argomenti, creando così un’opportunità per ispirarsi reciprocamente, con l’obiettivo di crescere e migliorarsi insieme.

Gli speaker selezionati per questa giornata, che approfondiranno i “temi focus”, sono tre professionisti: Andrea Galli, CFO di Galli Rodolfo e Figli srl; Davide Zanesi, fondatore del Gruppo Exteryo srl; e Maurizio Maggioni, assessore ai Servizi Sociali del comune di Olgiate Molgora.

Il pranzo includerà una selezione di antipasti e stuzzichini, un primo piatto caldo, torta, bevande e caffè. Per motivi organizzativi, è indispensabile confermare la propria partecipazione ai contatti che saranno comunicati sulle pagine Facebook e Instagram di Forza Italia Lecco.

Il vice-segretario provinciale Gianluigi Valsecchi, che ha coordinato l’organizzazione dell’evento, esprime la sua soddisfazione per il successo di Dialoghi Azzurri: “Nonostante il periodo particolarmente intenso sul fronte delle questioni politiche, subito dopo la pausa estiva, siamo riusciti a realizzare questo evento. L’incontro è aperto a tutti, tesserati, simpatizzanti, ‘avversari e alleati politici’, e a chiunque sia interessato agli argomenti che affronteremo, o semplicemente a chi desidera trascorrere una piacevole domenica in compagnia”.

L’evento avrà luogo domenica 13 ottobre, a partire dalle ore 11:30, presso l’AGORÀ di Nibionno (LC).