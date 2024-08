Forza Italia Lecco ricorda la figura di Alcide De Gasperi

Alcide De Gasperi è stato un grande statista scomparso 70 anni fa

“Mi sono tornate alla mente le parole di Alcide De Gasperi nella ricorrenza della sua scomparsa e sono, oggi, di vivo richiamo per tutti i cattolici impegnati in politica”

LECCO – “Ammesso e non concesso che i cattolici abbiano in teoria la possibilità di costituire diversi partiti politici, è necessario per ogni eventuale necessità della Chiesa cattolica che almeno uno dei partiti sia forte e deciso” queste sono le parole di Alcide De Gasperi, tratte da un promemoria trasmesso alla segreteria di Stato vaticana, dopo l’8 settembre.

Di seguito le parole di Claudio Baruffaldi di Forza Italia Lecco.

“Queste parole mi sono tornate alla mente nella giornata di lunedì 19 agosto nella ricorrenza della sua scomparsa e sono, oggi, di vivo richiamo per tutti i cattolici impegnati in politica ad ogni livello perché queste parole esprimono una preoccupazione che è tornata prepotentemente attuale dopo l’indimenticata diaspora democristiana e soprattutto in considerazione della spesso evanescente ‘azione politica’ di certi scoloriti portavessillo.

Ora più che mai non vi è, infatti, quel partito forte e deciso auspicato da De Gasperi, che possa essere di rappresentanza per il mondo cattolico. Sono, infatti, sempre meno credibili quali paladini privilegiati dei valori del cattolicesimo che, ancora, ne pretenderebbero l’esclusiva. Ogni riferimento a fatti e persone non è puramente casuale. La vita però continua e fortunatamente questo avviene anche in politica.

Il ruolo è dunque vacante e si cercano primi attori, per rimettere in scena uno spettacolo dignitoso e credibile. Altri negli ultimi anni si sono dimenticati di farlo convintamente ma noi di Forza Italia non ripeteremo lo stesso errore”.

Forza Italia Lecco

Claudio Baruffaldi