Gradimento dei sindaci, Gattinoni non risale la classifica

Il sindaco di Lecco al 75° posto nell’indagine

Rispetto al 2023 conquistati due punti di gradimento

LECCO – Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, al 75° posto tra i sindaci italiani più graditi. E’ stata pubblicata oggi, 15 luglio, la Governance Poll del Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori locali dei capoluoghi di provincia italiani.

La posizione del primo cittadino lecchese resta ai fanalini di coda della classifica, pur conquistando qualche gradino (nel 2023 era 83°, quest’anno 75°) e due punti in più nell’indice di gradimento. Rispetto al 2023 infatti il 46% degli intervistati si è detto pronto a rivotarlo. Nel 2020, anno dell’elezione, il 50,01% dei lecchesi aveva votato a favore di Gattinoni.

Le modalità d’indagine

Il sondaggio Governance Poll 2024 è stato realizzato da Noto Sondaggi, con un campione di 1.000 elettori in ogni Regione e 600 in ogni Comune (capoluoghi di provincia). I cittadini sono stati intervistati – fra il 3 maggio e il 5 luglio 2024 – attraverso dei questionari somministrati telefonicamente o in via telematica.

Agli intervistati è stato chiesto “un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?“. Per questo non sono stati presi in considerazione i Comuni in cui il sindaco è stato eletto nel 2024. Il margine d’errore è del 3,7%.

Gli altri dati

Il sindaco più gradito nel sondaggio 2024 è Michele Guerra, primo cittadino di Parma, con il 66,2% dei consensi (3,2 in più rispetto all’anno di elezione). Chiude la classifica all’80esimo posto il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

A livello regionale è il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a guidare la classifica con il 68% dei consensi. Al 9° posto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia.