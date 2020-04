La Lega attacca Conte, Ferrari: “In prima fila solo ora che è finita la battaglia”

Le critiche dei parlamentari della Lega per la visita del premier Conte

“Arriva sul territorio senza avvisare, bullismo istituzionale”

LECCO / OGGIONO – “In prima fila solo ora che la battaglia è quasi finita. La visita di Conte non solo è tardiva, ma soprattutto è davvero sconcertante il modus operandi di un Presidente del Consiglio che in vista del suo arrivo in Lombardia non si degni di avvisare i rappresentanti del territorio”.

Così Eugenio Zoffili di Erba e Roberto Ferrari di Oggiono, deputati Lega eletti nel collegio proporzionale Lombardia 2 che, oltre alle province di Como, Lecco e Sondrio, comprende 35 comuni della provincia di Bergamo gravemente colpita dal Coronavirus.

“Ennesima dimostrazione di bullismo istituzionale e autoreferenzialità da parte di un Governo incapace di gestire anche le minime buone prassi di un Paese in crisi. Non si stupisca Conte se la popolazione e i suoi rappresentanti decideranno di reagire in modo più deciso a questo atteggiamento inaccettabile”.