L’appello di Forza Italia agli alleati dopo i risultati delle provinciali

Il segretario Gagliardi: “Evitare i ‘tiri mancini’ che sembrano essere stati messi in atto da alcuni partiti della coalizione, per la stabilità del centrodestra lecchese”

LECCO – Forza Italia ha lanciato un appello ai suoi alleati nel centrodestra lecchese, sottolineando l’importanza di mantenere la serietà e la trasparenza nei tavoli della politica locale. Questo invito arriva dopo il successo politico che ha permesso al centrodestra di riconfermare una solida maggioranza a Villa Locatelli, attorno al presidente in carica Alessandra Hofmann. La recente elezione di Silvia Bosio, consigliera comunale di Calolziocorte, ha segnato il ritorno di Forza Italia in provincia, con le deleghe a cultura, beni culturali, pari opportunità e turismo.

Nonostante questi risultati, Forza Italia esprime preoccupazione per presunti accordi segreti che alcuni partiti di centrodestra starebbero cercando di stabilire con la sinistra. Tali manovre, secondo il partito, potrebbero compromettere il lavoro svolto per il bene della comunità. Forza Italia ribadisce l’importanza di risolvere eventuali controversie all’interno della coalizione, evitando scorciatoie politicamente poco dignitose che potrebbero minare la fiducia reciproca.

“Questo positivo risultato stride – dichiara Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia – con una serie di altri comportamenti di segno opposto che, parallelamente, pare si siano verificati sul territorio durante le trattative fra i partiti per il rinnovo dei vertici di parchi e comunità montane della provincia, ma anche di organismi che vedono la presenza nella stanza dei bottoni delle tre forze politiche che compongono il centrodestra lecchese, già in preparazione per la campagna elettorale del prossimo futuro per la riconquista del governo del comune di Lecco. Tali episodi, se effettivamente accaduti, mal si abbinerebbero all’auspicato spirito ‘di squadra’ indispensabile per il raggiungimento del comune obiettivo”

Gagliardi al riguardo puntualizza: “In particolare, faccio riferimento a presunti accordi ed accordicchi che qualche partito di centrodestra parrebbe avere messo in campo, sottobanco, con la sinistra, pur di riuscire ad accaparrarsi poltrone o anche solo qualche sgabello”.

Volgendo lo sguardo al futuro il segretario provinciale dei forzisti dichiara: “Riteniamo che questi ‘tiri mancini’, che sembrano essere stati messi in atto da alcuni partiti della coalizione, siano da evitare per la stabilità del centrodestra lecchese. Ribadisco con forza che questo ambito gioca un ruolo fondamentale per il futuro di Forza Italia”.