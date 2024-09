Lecco. Forza Italia chiede revisione sistema parcheggi anche nei quartieri

Si sta procedendo alla trasformazione degli spazi di sosta riservati ai residenti

“Si tende a focalizzarsi sulle ‘necessità’ del centro città, mentre si ignora l’importanza delle problematiche nei quartieri periferici”

LECCO – A Lecco, si sta procedendo alla trasformazione degli spazi si sosta riservata ai residenti, convertendo le strisce gialle in strisce blu, rendendo così queste aree accessibili anche ai non residenti. “Come spesso accade, si tende a focalizzarsi sulle ‘necessità’ del centro città, presupponendo che tali necessità siano realmente indispensabili, mentre si ignora l’importanza delle problematiche nei quartieri periferici” ha detto Angela Fortino, segretario cittadino di Forza Italia Lecco.

“Negli anni passati in alcuni quartieri, per esempio a Germanedo in via Magnodeno, ma anche in altre zone, sono stati destinati alcuni posti auto ai residenti delimitandoli con le strisce gialle. L’esito è che quei posti restano sempre vuoti perché i residenti, abitando in condomini con box privati, non pagano il ‘bollino’ al Comune e quindi non utilizzano i posti auto riservati che però restano inibiti anche al resto degli automobilisti, tra cui nonni che vanno a curare i nipoti, persone che vanno a Messa, sportivi che frequentano i campi sportivi e via dicendo” commentano da Forza Italia Lecco.

“Proponiamo al Sindaco di rivedere anche questa situazione che si è manifestata anomala e dannosa fin dal suo esordio e riportare la possibilità, per tutti, di parcheggiare anche nei quartieri dove le strisce gialle sono decisamente eccessive e inopportune. Riportiamo i parcheggi bianchi nei quartieri!” concludono così da Forza Italia Lecco.