Monopattini, in Regione si vota la proposta di legge rivolta al Parlamento

Monopattini e sicurezza stradale, Regione vuole regole più severe

De Corato: “Le misure introdotte dal Governo non hanno ridotto gli incidenti”

LECCO – “La proposta di legge al Parlamento per modificare l’attuale normativa sui monopattini elettrici approderà in aula consiliare per la votazione”. Lo ricorda l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

“Questa importante proposta – aggiunge De Corato – è iscritta all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale di domani. Le nuove norme stabilite dal Governo, leggendo le statistiche, non hanno ridotto gli incidenti”.

“La proposta di legge al Parlamento di Regione Lombardia – conclude l’assessore regionale alla Sicurezza – modifica la normativa attuale sui monopattini elettrici. Prevede infatti l’obbligo di copertura assicurativa per tutti, la frequenza ad un corso di abilitazione per i conducenti minorenni, l’obbligatorietà del casco anche per i maggiorenni. Infine il marchio CE per ogni monopattino circolante”.