Noi per Lecco: “Volete i nostri voti? Solo se ci saranno impegni concreti”

L’intervento di Noi per Lecco-Cambiamo con Toti sul possibile ingresso in una coalizione

“Pochi punti ma chiari del programma, se non c’è condivisione ci asterremo da ogni coinvolgimento”

LECCO – “Volete i nostri voti? Nel 2015 i voti del nostro gruppo ambientalista e animalista sono serviti alla coalizione di Virginio Brivio per governare. Noi avevamo un chiaro obiettivo politico: tutelare il benessere degli animali, i parchi cittadini, gli alberi e soprattutto promuovere la mobilità sostenibile.

A diciotto mesi dalla fine del mandato, il nostro gruppo, i nostri voti e i nostri obiettivi politici sono stati sacrificati sull’altare della convenienza politica. Progetti ben avviati a un passo dall’essere realizzati sono stati “cassati”. Unica ragione: un gioco politico a

scapito della città.

Eppure, sarebbe bastata solo un po’ più di onestà intellettuale e trasparenza nei nostri confronti, elementi che riteniamo fondamentali per ogni amministrazione a cui

stanno a cuore i propri cittadini. La politica richiede innanzitutto proposte e coraggio, non Machiavellici giochi di potere.

Vogliamo una politica diversa, una politica viva, fatta di passioni e di partecipazione. Siamo pronti a metterci di nuovo in gioco per portare avanti i nostri progetti e obiettivi a tutela dell’ambiente e degli animali.

In tanti, a destra come a sinistra, ci hanno contattato in questi mesi dicendosi disponibili a condividere le nostre battaglie.

Non vogliamo però che i nostri valori, le nostre idee, i nostri sogni siano usati da persone o coalizioni politiche che vogliono ottenere il nostro consenso politico per poi, sul più bello, scaricarci e, come si dice: “Buonanotte al secchio”. Purtroppo è già successo.

Abbiamo deciso di spiegare a tutti coloro che ci interpellano il nostro programma che si comporrà di pochi ma chiari punti e attenderemo da loro risposte concrete e impegni chiari.

In caso contrario, ci asterremo da qualsiasi coinvolgimento nelle prossime elezioni Comunali a Lecco, continuando però a dare un chiaro, onesto e oggettivo contributo ai fatti che si presenteranno nel tempo, con la solita e puntuale informazione, sempre al servizio della nostra città, con grande rispetto ed onestà intellettuale nei confronti dei Lecchesi”.

Direttivo gruppo ” Noi per Lecco”

Ezio Venturini,Vania Magenta, Ciro Lamberti, Susan Mwangi, Lucia Francesca Goretti, Giancarlo Invernizzi , Leonardo Colangelo , Alessandra Stani ,Anita Balbiani