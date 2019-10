Parco Adda Nord: eletto presidente l’avvocato Francesca Rota

Già sindaco di Garlate e assessore nella prima Giunta Brivio, è stata eletta al termine di un’infuocata assemblea

Gli amministratori del centrodestra hanno fatto leva su un presunto conflitto di interessi: decisivo il voto della Provincia di Lecco

TREZZO – L’avvocato Francesca Rota è il nuovo presidente del Parco Adda Nord. E’ stata eletta questa mattina nel corso di una concitata assemblea convocata a Villa Gina per eleggere il nuovo presidente e i componenti del Consiglio di gestione. Rota, già sindaco di Garlate, assessore nella prima giunta lecchese guidata da Virginio Brivio, è stata eletta con il 52,58% dei voti contro il 45,65% raggiunto da Giovanni Bolis, commissario nominato due anni fa dalla Regione e candidato dai sindaci dei comuni di Bottanuco, Capriate San Gervasio, Cisano Bergamasco, Cornate d’Adda e Villa d’Adda. La candidatura di Rota era stata poi presentata dai Comuni di Cassano d’Adda, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Monte Marenzo, Olginate, Solza, Vercurago e Verderio.

Una votazione in base al peso ponderato

Da sottolineare infatti che al Parco Adda Nord ogni votazione si esprime attraverso un calcolo ponderato del “peso” di ciascun ente basato sul numero di residenti e sull’estensione del proprio territorio ricompreso all’interno del parco. Il tutto espresso in centesimi.

L’elezione di Rota è arrivata al termine di una lunga discussione in cui non sono mancati momenti di tensione e scontro politico. Sindaci e assessori di Comuni amministrati dal centrodestra hanno sostenuto infatti l’incandidabilità di Rota per un presunto conflitto di interessi visto che è stata avvocato difensore di un’azienda che ha aperto un contenzioso con il Parco Adda Nord. Dopodiché hanno proposto di rinviare la seduta al fine di sviscerare meglio la questione, sollevando infine, in ultima istanza, delle criticità sullo statuto. Tentativi che si sono scontrati con la determinazione ad andare al voto degli amministratori del centrosinistra, forti dei numeri a loro favore. Decisiva per la vittoria di Rota è risultato il voto della Provincia di Lecco, rappresentato dal consigliere Bruno Crippa. La Provincia di Bergamo si è invece schierata a favore di Bolis. Assenti i Comuni di Pescate e Galbiate.

Eletti anche i rappresentanti del Consiglio di gestione

Subito dopo la votazione del presidente, il Comune di Busnago ha abbandonato l’aula. I restanti Comuni hanno provveduto alla nomina dei consiglieri. Sono risultati eletti Ignazio Ravasi, Luigi Esposito e Alessandro Chiodelli. Antonio Groppelli, agricoltore di Truccazzano, è stato eletto come rappresentante delle associazioni Coldiretti, Confagricoltura e Cia. Non è invece ancora pervenuta la candidatura del rappresentante della Regione Lombardia. Eletto anche il revisore dei conti: si tratta di Roberta Valsecchi, assessore a Olginate.