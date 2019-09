PD. Il candidato sindaco del centrosinistra? “Lo sceglierà la coalizione”

Entro novembre la definizione della coalizione poi il nome del candidato sindaco

La segreteria del PD detta il cronoprogramma delle amministrative nel centro sinistra

LECCO – “ Vogliamo candidarci al Governo della nostra città anche per i prossimi anni, e vogliamo farlo insieme alle realtà politiche organizzate che si riconoscono nell’area di centrosinistra”.

Il Partito Democratico interviene sul tema delle amministrative del prossimo anno in città e risponde indirettamente a Corrado Valsecchi, fondatore di Appello per Lecco e assessore comunale, che attraverso un articolo di stampa ha chiesto ai ‘dem’ di sostenere la sua candidatura a sindaco della città di Lecco.

“Siamo interessati a costruire una ‘coalizione’ per governare la città, con un programma comune sugli obiettivi da perseguire e sulle le scelte necessarie per superare le insufficienze di ‘sistema’ che hanno ritardato/impedito nel passato alcune delle azioni utili alla città – spiega in una lettera il segretario Alfredo Marelli – Su queste basi siamo interessati a scegliere il candidato sindaco insieme alla ‘coalizione’ che prevediamo di formalizzare entro metà novembre”.

Le Primarie?

“Se più forze esprimeranno candidature a sindaco di Lecco – prosegue – troveremo una modalità per scegliere la persona che raccoglie il maggior consenso”.

Per la scelta i democratici vorrebbero indire delle primarie di coalizione, restando “aperti a concordare altri percorsi ‘inclusivi’ che potranno essere formulati”.

Dal canto suo, è probabile che il PD manifesti una propria candidatura: “Dopo l’approvazione della ‘griglia’ che ha definito in modo partecipato le caratteristiche e le competenze dei candidati PD, abbiamo aperto la fase interna di raccolta/verifica delle candidature e fra queste individueremo il candidato Sindaco da proporre alla coalizione”.

Aperti al confronto

“Il PD cittadino – prosegue la lettera di Marelli – considera l’appuntamento elettorale del 2020 una occasione importante per programmare il futuro della città, a partire dalla necessità di ‘rivedere il filmato’ delle tante e buone cose fatte dall’Amministrazione uscente e anche di quelle non fatte o non completate. Insieme alla città, dobbiamo fare un percorso per valutare e a valorizzare gli interventi che hanno migliorato la qualità della nostra città e la vivibilità della stessa, senza nascondere alcuni ritardi e/o insuccessi, soprattutto per capirne le cause e rimuoverle, in particolare dobbiamo individuare quei comportamenti che non hanno consentito maggior efficacia nel Governo della città.”

“Questo percorso – conclude – lo stiamo realizzando favorendo/promuovendo la partecipazione, a partire dai nostri iscritti (ma non solo). E lo facciamo aperti al confronto con tutte le forze presenti in città e interessate al suo sviluppo e al “bene” dei suoi abitanti. Senza preclusioni verso coloro che si impegnano per il bene comune, e riconoscendo a tutte le forze la stessa volontà di impegno a eliminare le disuguaglianze e a costruire una città accogliente, proiettata verso il futuro”.