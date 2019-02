Diversi amministratori locali lecchesi hanno aderito al comitato

“Il PD ha bisogno di discontinuità, fiducia e coesione”

LECCO – Dopo la mobilitazione a sostegno di Maurizio Martina, nella sfida alla segretaria nazionale del Partito Democratico, anche a Lecco ora si costituisce ufficialmente il fronte per Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e altro candidato nella corsa alla primarie democratiche

“Piazza Grande Lecco”: questo il nome del comitato a sostegno di Zingaretti e che vede oltre 50 i sostenitori tra iscritti al PD, amministratori locali, esponenti del civismo del nostro territorio e semplici cittadini

Sostengono Zingaretti

Hanno aderito: Paolo Brivio, Sindaco di Osnago, Franco Carminati, Sindaco di Montevecchia, Bruno Crippa, Sindaco di Missaglia, Marta Comi, Vice-sindaco di Casatenovo, Laura Bartesaghi, assessore del Comune di Annone Brianza, Guido Pirovano, assessore del Comune di Casatenovo, Davide d’Occhio, consigliere comunale di Olginate, Giacomo Gilardi, consigliere comunale di Bosisio Parini, ex amministratori come Salvatore Rizzolino, già assessore all’istruzione del Comune di Lecco e Rocco Cardamone, già consigliere provinciale, diversi esponenti dei Giovani Democratici come Michele Castelnovo, Leonardo Brembilla, Mattia Fumagalli, oltre all’ex parlamentare barzaghese Veronica Tentori e a Pietro Radaelli e Stefano Sacco, giovani candidati al consiglio regionale la scorsa primavera.

La proposta

“Tutti gli aderenti sono animati dalla volontà di rilanciare il Partito Democratico, che ha bisogno allo stesso tempo di discontinuità e coesione, e aprire così una nuova fase per affrontare la stagione dei diritti sociali, una delle sfide più grandi del nostro tempo – spiegano dal comitato – Non a caso la proposta di Nicola Zingaretti ha come motto ‘prima le persone’ e presenta il giusto contenuto innovativo di cui il PD in questo momento ha bisogno per costruire un’alternativa nel panorama politico italiano, non da solo, ma insieme ad un campo aperto e grande di forze sociali e civiche”.

Il comitato, aperto a tutti, è presente anche su Facebook con la pagina “Piazza Grande Lecco per Zingaretti” (www.facebook.com/Piazzagrandelecco) seguita da più di 270 persone e per ulteriori informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo piazzagrande.lc@gmail.com