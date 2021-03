Approvato il bilancio preventivo 2021 della Provincia di Lecco

Importanti risorse per investimenti su manutenzione strade e scuole

LECCO – Un bilancio in equilibrio grazie a 5 milioni di contributi straordinari arrivati dallo Stato nel 2020 per sostenere spese maggiori e minori entrate dovute all’emergenza Covid e grazie ad un milione di euro di ‘economie’ che riguardano sostanzialmente la rinegoziazione e la sospensione delle rate dei mutui accesi dall’ente, gli ultimi nel 2011: queste le condizioni in cui la Provincia di Lecco ha potuto approvare il suo bilancio di previsione per il 2021, preservando una buona quota di risorse che saranno spese in investimenti per strade, scuole e personale.

“Vale la pena ricordare – è intervenuto il consigliere Giuseppe Scaccabarozzi, presentando il documento – che nel corso degli anni passati ci sono stati tolti importi consistenti per 25,7 milioni di euro. Anche se finalmente l’aumento dei tagli si è interrotto, la Provincia di Lecco deve restituire allo Stato e non riceverà contributi nel 2021 per circa 12 milioni di euro”.

Ad aiutare l’ente in questo inizio di anno ancora incerto a causa della pandemia, saranno i 2,3 milioni di euro di contributi in avanzo nel 2020 e che possono essere utilizzati subito nel bilancio 2021. “Nel 2022 e 2023 è possibile e realistico prevedere stanziamenti nelle entrate correnti (tributarie ed extra tributarie) analoghi a quelli accertati prima della ondata della pandemia” spiega Scaccabarozzi.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate tributarie, che rappresentano il 54% delle entrate correnti, la Provincia ha confermato il massimo tariffario già applicato negli anni precedenti: il 5% per il tributo ambiente applicato alla TARI rifiuti (gettito annuo previsto di 2,6 mln), il 16% per l’imposta RCA (11,6 mln), l’Imposta Provinciale di Trascrizione (8,4 mln), i sovraccanoni dell’energia elettrica (59 mila euro).

I trasferimenti erariali ammontano a 3,4 mln di euro. Da menzionare 2,9 milioni di euro erogati dalla Regione per le funzioni dei Centri per l’Impiego, con un forte potenziamento del personale e più di 1,2 milioni per le altre funzioni trasferite pari alla spesa effettiva in bilancio.

Nuove assunzioni

Nei prossimi anni, la Provincia ha programmato il rafforzamento del proprio personale con dieci assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione delle cessazioni degli anni scorsi sulla base del nuovo piano del fabbisogno del personale 2021/2023.

“Oltre ad assicurare il turn-over – ha spiegato Scaccabarozzi – si prevede nel 2021 l’assunzione di sei nuovi dipendenti per la Direzione Organizzativa IV – Protezione Civile, Trasporti, Mobilità e Viabilità (di cui 2 operai), 3 dipendenti per la Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti e 1 dipendente per la Direzione Organizzativa V Segreteria Generale”.

La riduzione del personale dal 2010 (in servizio 297 dipendenti), a causa delle normative restrittive, è di 139 unità, il 43,43% in meno. Oggi sono in servizio 158 dipendenti. In programma anche il potenziamento dei centri per l’impiego che vedrà 60 nuovi dipendenti la cui spesa è totalmente a carico della Regione.

Gli investimenti previsti

“Il Piano investimenti è molto ‘ricco’ grazie al volume alto di contributi regionali e statali” ha spiegato il consigliere provinciale.

Tra i capitoli più importanti c’è quello della manutenzione stradale per 2,8 milioni di euro nel 2021 e quello dell’edilizia scolastica con 3 milioni di risorse.

Nello specifico: 880.000 euro riguardano la copertura dell’Istituto Viganò di Merate; 580.000 euro a copertura dell’Istituto Bachelet di Oggiono; 790.000 euro la copertura dell’Istituto Parini di Lecco; 200.000 euro la manutenzione degli impianti in vari Istituti e per 1, 3 mln la riqualificazione energetica dell’Istituto Fumagalli di Casatenovo, finanziati con contributi del Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca (MIUR).

I rimanenti 300 mila euro, sempre finanziati da contributi dal MIUR, vengono destinati ad interventi di 100 mila euro ciascuno, per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli Istituti Fiocchi e Grassi di Lecco e Agnesi di Merate;

Tra le altre opere importanti previste c’è la progettazione dell’allargamento del ponte a scavalco della linea ferroviaria Molteno-Monza a Bulciago (469.456 euro per il 2021, finanziati con avanzo vincolato derivante da contributi statali già riscossi nel 2020).

Circa 2, 8 milioni saranno spesi nel 2021 per interventi connessi con la sicurezza stradale sui ponti nella valle Molinara (€ 2.000.000) e nell’alveo della valle del Fus (€ 800.000) nel Comune di Primaluna;

Oltre 45 milioni di contributi in arrivo

Nell’ambito del Piano straordinario degli interventi per la ripresa economica di Regione Lombardia, la Provincia di Lecco risulta beneficiaria di un altissimo volume di contributi per un totale nel quinquennio 2021/2025 di 42,5 milioni di euro e che nelle annualità 2021 e 2022 riguarda (in milioni di euro) le seguenti opere: