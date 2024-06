Riunione della minoranza a Rancio Alto, i parcheggi restano un tema ‘caldo’

Martedì sera contro-incontro della minoranza con i residenti

LECCO – E’ stato il tema dei parcheggi a tenere banco durante la serata di martedì organizzata a Rancio dalle minoranze (Lecco Merita di + Lecco Ideale, Appello per Lecco, Fratelli d’Italia e Lega) in risposta agli incontri promossi dall’amministrazioni comunali nei rioni. La riunione, come quella della maggioranza, si è svolta presso la sede del Gruppo Alpini Monte Medale. Tra i presenti anche l’albergatore Fabio Dadati e il sottosegretario regionale Mauro Piazza.

Come detto, l’argomento ‘principe’ è stato quello dei parcheggi, problema annoso per i residenti del rione. “Il nostro interesse – ha fatto sapere il consigliere Simone Brigatti che ha proposto l’incontro – era ascoltare i residenti, relativamente alla proposta pervenuta dall’amministrazione comunale di realizzare dei posteggi nell’area verde privata di via Bonaiti ma anche rispetto ad altre priorità per il rione. Per quanto riguarda la proposta di via Bonaiti, la riteniamo aleatoria e a lungo termine, attualmente in Comune non c’è nulla su carta, inoltre i posti auto sorgerebbero in Zona Rossa, l’eventuale modifica al Pgt dovrà comunque passare dal Consiglio Comunale”.

Tra le proposte raccolte e che i gruppi di minoranza si impegneranno a portare in Consiglio Comunale la realizzazione di posti auto per i residenti (strisce gialle) in via Quarto e di posti pubblici nel piazzale dove gira il bus: “Nel fine settimana i pullman non transitano e si potrebbe ricavare alcuni posti auto – ha spiegato Brigatti – sarebbe una soluzione da valutare”.

Ripreso poi un vecchio progetto emerso in campagna elettorale: “La Fondazione Brandolese (Kolbe) aveva dato disponibilità ad intervenire sul muro di cinta della scuola che affaccia su via Quarto, che potrebbe venire ‘spostato’ e fatto rientrare di due metri circa per consentire la realizzazione di posteggi a pettine, chiederemo all’amministrazione se questo progetto è ancora sul tavolo: impatterebbe meno e darebbe una soluzione più immediata al problema dei parcheggi”.

Infine, la proposta di aumentare i numeri di posti auto previsti nel progetto di riqualifica dell’ex Vellutificio Redaelli: “Lo spazio è enorme, si potrebbero realizzare parcheggi per turisti ed escursionisti che eviterebbero così di intasare via Quarto e Rancio Alto nei fine settimana”.

“I residenti sono stanchi – ha concluso Brigatti – da anni si parla del problema parcheggi ma niente è stato fatto, noi per quanto in nostro potere porteremo le loro istanze in Consiglio Comunale, sperando che l’amministrazione valuti le proposte”.

Accanto al tema parcheggi sono poi emerse altre tematiche, come fatto sapere: “I residenti presenti hanno lamentato scarsa sicurezza in via Quarto, furti, pochi controlli anche nella zona della Chiesa di Rancio Alto e un problema di auto in transito ad alta velocità vicino alla scuola. Sicuramente faremo presenti anche queste segnalazioni nelle sedi istituzionali” ha concluso.