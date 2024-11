Si chiudono i cantieri di via Da Vinci e via Ongania. Il sindaco di Lecco: “La viabilità torna alla normalità”

Lavori strategici che negli ultimi mesi hanno però avuto impatto sul traffico cittadino

Il sindaco Gattinoni: Dopo mesi di disagi inevitabili a causa di cantieri così importanti arriva una boccata d’ossigeno”

LECCO – “Arriva una boccata d’ossigeno per la viabilità in centro Lecco”. E’ il sindaco, Mauro Gattinoni, a fare il punto sulla situazione cantieri in città, sulla loro conclusione e i risvolti diretti sul traffico.

Si chiudono, infatti, i due cantieri che più hanno impattato negli ultimi mesi: “Il primo è quello sull’arteria strategica di via Leonardo Da Vinci, conclusosi proprio in queste ore, dove il tratto tra Teatro e ponte Kennedy è tornato finalmente libero e gli scavi si sono spostati sulle vie laterali, a partire da via Caprera” continua il primo cittadino. Nei prossimi giorni sarà invertito il senso di marcia di via San Francesco, con svolta a destra obbligatoria: una modifica che permetterà a chi arriva da via Bezzecca di evitare la già trafficata rotonda del ponte Kennedy e di poter usufruire di una “via di fuga” per recarsi in centro.

Il secondo cantiere – in procinto di terminare – è quello di via Ongania: “E’ stata effettuata l’asfaltatura provvisoria – spiega Gattinoni – presto sarà riaperta al traffico, con il ripristino del circuito attorno al Liceo Grassi come era prima, con il vantaggio di mantenere il doppio senso nella parte alta di via Parini”.

“Da questo momento, senza più cantieri, inizieremo a testare davvero il funzionamento della nuova rotonda e degli indirizzamenti di via Palestro e via Col di Lana. Il cantiere del teleriscaldamento si sposterà su via Palestro, a scendere” aggiunge.

Capitolo ripristini: sono state concluse le asfaltature definitive in via Amendola, corso Martiri, via Belfiore e zona Belledo, così come per l’area della rotatoria tra le vie Marco d’Oggiono e Digione, “con un’attenzione particolare alla sicurezza dei pedoni tramite il rialzamento degli attraversamenti – specifica il sindaco -. La rotonda di piazza Manzoni prosegue come da cronoprogramma e sarà pronta tra poche settimane, mentre quella nei pressi del Teatro della Società (tra via Leonardo Da Vinci e viale Costituzione) verrà migliorata nel prossimo anno”.

“Dopo mesi di disagi inevitabili a causa di cantieri così importanti – conclude Gattinoni – la viabilità torna alla normalità“.