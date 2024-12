Dervio approva il bilancio e punta su investimenti strategici

Via alla nuova progettualità con gli interventi per la Ciclabile Dervio-Corenno

Sul bilancio comunale pesa in modo significativo anche la spesa sociale che è di oltre 635mila euro

DERVIO – Un bilancio che punta sugli investimenti strategici per il futuro del paese e sul riequilibrio della spesa sociale che supera i 635.000 euro quello approvato dal Consiglio comunale.

Con l’approvazione del bilancio si è dato il via alla nuova progettualità strategica per Dervio con gli interventi per la Ciclabile Dervio-Corenno che ha un costo di 2,5 milioni di euro e di cui sta per essere lanciata la gara d’appalto per cui il comune ha contratto un mutuo da 500mila euro che si aggiungono ai 2 milioni di finanziamento ottenuto da Regione, il nuovo palazzetto dello sport che è finanziato con mutuo, oltre che con finanziamento di un milione e 400mila euro da Regione e 550mila da Aree interne a cui si aggiungono opere in corso come le reti di messa in sicurezza alla Balma, il nuovo asilo nido per un milione e 200mila euro, la cui costruzione in legno è in fase di realizzazione, e quasi due milioni di euro per l’ulteriore messa in sicurezza del Varrone a cui si aggiungono tanti altri interventi ormai terminati come viale degli Alpini e la nuova piazza del municipio.

Sul bilancio comunale pesa in modo significativo anche la spesa sociale che è di oltre 635mila euro il che significa una spesa pro capite per ogni derviese di 248 euro. Inoltre il fondo di solidarietà dello Stato prevede minori trasferimenti per 106mila euro. Proprio per poter portare avanti i progetti strategici per la crescita del paese e riuscire a sostenere le spese sociali sono state rimodulate le contribuzioni per i servizi, alcune voci erano ancora espresse in lire perché non toccate da oltre vent’anni e alzata anche l’Imu sulle seconde case.