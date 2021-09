La lista “Più Comunità” si presenta per le elezioni comunali a Colico

Dario D’Andrea candidato sindaco: “La nostra è una civica che punta ad una squadra di qualità, sensibilità politiche diverse e valori condivisi”

COLICO – Sarà una cosa a tre alle elezioni di Colico, altrettante sono al momento le liste e i candidati sindaci in lizza per amministrare la città lariana: a sfidare il sindaco uscente Monica Gilardi e l’ex sindaco Raffaele Grega c’è Dario D’Andrea, alla guida della lista civica “Più Comunità”

“Costruire una squadra che puntasse alla qualità è stato l’obiettivo che ha guidato la formazione che raccoglie al suo interno solo donne ed uomini con comprovate competenze, capacità ed esperienze nei settori più adeguati per amministrare un comune – fanno sapere dal gruppo – Inoltre, alcuni dei nostri componenti hanno già maturato in passato esperienze di giunta o di consiglio e altri ricoprono o hanno ricoperto, ruoli di responsabilità in enti pubblici”.

“Abbiamo solo candidati colichesi, che vivono attivamente nel proprio territorio – aggiungono – perché solo così possono essere pienamente coinvolti e motivati per dedicarsi al proprio paese. Chiediamo la fiducia dei cittadini di Colico proponendo candidati meritevoli del loro sostegno. I componenti della lista presentano sensibilità politiche differenti ed hanno costruito insieme una proposta che si basa, sul programma e i valori condivisi, sulla comune visione di paese e sulle competenze delle persone, superando gli schieramenti politici. Più Comunità attraverso alcuni dei suoi componenti valorizza le precedenti esperienze maturate nei gruppi di minoranza di Cambiamento e Colico Insieme”.

LA LISTA

D’Andrea Dario – 66 anni, candidato sindaco – dirigente scolastico in pensione

Bettiga Ivana – 72 anni, dipendente Ministero dell’Istruzione in pensione

Bettiga Luciano – 76 anni, geometra imprenditore turistico, con numerose esperienze amministrative a livello comunale, provinciale e di comunità montana

Cantini Marco – 59 anni, funzionario provincia di Como settore pianificazione, territorio

Codurelli Luca – 41 anni, sindacalista bancario

Colombo Simone Pietro – 39 anni, geometra ingegnere

Curti Fidelia – anni 60, impiegata

Frenquelli Maurizio – 56 anni, comandante polizia locale

Masanti Cristina–54 anni – addetta di laboratorio ricerca e sviluppo, già sindaco di Dorio per tre mandati

Monticelli Luca – 56 anni, imprenditore

Ongaro Luisa – 49 anni, insegnante scuola dell’infanzia, già assessore ai servizi sociali per tre mandati

Paroli Silvia – 47 anni, psicologa e gestore residenza per disabili

Venini Enzo – anni 63, medico chirurgo dentista, con precedenti esperienze amministrative comunali