Fragomeli (Pd): “Maggior presidio della stazione di Perledo Varenna fino alla fine della stagione turistica”

La richiesta del consigliere regionale dem a Rfi

“Il numero di turisti è davvero alto ed è necessario un presidio maggiore”

VARENNA – “La stazione di Perledo Varenna ha necessità di un presidio fino alla fine della stagione turistica”. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd Gian Mario Fragomeli, a seguito dell’ennesimo caos che si creato in stazione sabato scorso per il grande numero di turisti.

“Rfi- afferma Fragomeli- è intervenuta con prontezza, come avevo chiesto, per interventi manutentivi e per far fronte al grande afflusso di turisti che ogni fine settimana affollano il lago. E’ stato ripristinato un binario, allargata la panchina ed è in via di realizzazione un indicatore visivo. Ma ancora non basta. Il numero di turisti è davvero alto, se ne sono contati 700 mila in tre mesi, e rappresenta una grande opportunità di crescita per la sponda lecchese del lago, ma deve essere gestito. E’ necessario un maggiore presidio. Per questo chiedo ad Rfi di garantire la presenza di nuovi operatori almeno fino a fine novembre, termine della stagione turistica”.