Mandello: raccolta firme contro l’autonomia differenziata

Appuntamento a sabato 31 agosto dalle 9 alle 12 in Piazza del Comune

“Questo referendum è un’opportunità per difendere l’idea di un Paese unito, in cui ogni cittadino abbia accesso agli stessi diritti e servizi”

MANDELLO DEL LARIO – In Piazza del Comune (Piazza Leonardo da Vinci) a Mandello del Lario, si svolgerà la raccolta firme per il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata. L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico e da Sinistra Italiana in collaborazione con Casa Comune per Mandello Democratica, avrà luogo sabato 31 agosto dalle ore 9 alle ore 12.

Questa iniziativa risponde alla crescente preoccupazione per le potenziali conseguenze dell’autonomia differenziata sull’unità del Paese e sulla parità di accesso ai servizi pubblici fondamentali.

La raccolta firme rappresenta un momento cruciale per tutti i cittadini che desiderano esprimere il proprio dissenso nei confronti di una riforma che rischia di accentuare le disuguaglianze territoriali, penalizzando le aree meno sviluppate e compromettendo il principio di solidarietà nazionale.

Andrea Gilardoni, segretario del circolo PD di Abbadia e Mandello, sostiene la causa: “Questo referendum è un’opportunità per tutti noi di difendere l’idea di un Paese unito, in cui ogni cittadino, indipendentemente dalla regione in cui vive, abbia accesso agli stessi diritti e servizi. L’autonomia differenziata, se non gestita con attenzione, può diventare un fattore di disgregazione sociale ed economica. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa raccolta firme, perché la nostra voce può fare la differenza.”

L’evento è aperto a tutte e tutti, che sono invitati a recarsi in Piazza del Mercato per firmare a sostegno del referendum e contribuire così a questa iniziativa democratica. I volontari saranno presenti per fornire tutte le informazioni necessarie sul referendum e sui suoi possibili impatti.