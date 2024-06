Roberto Azzoni confermato sindaco di Abbadia Lariana

La lista “Progetto Abbadia” ha ottenuto il 70,66% dei voti (1.233)

ABBADIA LARIANA – Roberto Azzoni è stato confermato sindaco di Abbadia Lariana. La lista “Progetto Abbadia” ha ottenuto il 70,66% dei voti (1.233), “La Nuova Abbadia Lariana” del candidato Bruno Giovanni Carenini il 29,34% (512).

“Siamo felici per la larga vittoria che premia il lavoro degli ultimi cinque anni e di questa campagna elettorale, ciò che abbiamo fatto e quello che vorremmo fare – ha detto il riconfermato sindaco Roberto Azzoni -. Ringrazio tutti gli elettori e chi ci ha già dato una mano, anche i consiglieri che non sono riusciti a entrare. Avremo un’opposizione in Consiglio ed è un modo per crescere sia per noi sia per la comunità”.

Le preferenze

Progetto Abbadia: Gianluca Rusconi 126, Mattia Micheli 102, Roberto Gandin 83, Irene Azzoni 53, Pietro Radaelli 49, Gaia Riva 41, Carlo Donato 41, Elisa Cirillo 32, Luca Baldin 26, Daniele Bissichini 23, Nadir Amadori 19, Daniela Menetti 16.

La Nuova Abbadia Lariana: Fausto Mazzoleni 47, Mattia Valassi 39, Margherita Mangioni 28, Mario Bianchin 17, Roberta Boschi 16, Francesco Trimarchi 14, Norina Bellini 9, Riccardo Emanuele Esposito 9, Francesco Invernizzi 8, Viola Gnecchi 7, Stefano Fois 6.

Il Consiglio comunale risulta così composto: Roberto Azzoni, Gianluca Rusconi, Mattia Micheli, Roberto Gandin, Irene Azzoni, Pietro Radaelli, Gaia Riva, Carlo Donato, Elisa Cirillo (maggioranza); Bruno Giovanni Carenini, Fausto Mazzoleni, Mattia Valassi, Margherita Mangioni (opposizione).