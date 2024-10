Airuno, centro anziani: il grazie della minoranza ai volontari del Cal

I ringraziamenti del gruppo di minoranza ai volontari che hanno gestito finora il centro anziani

La frecciatina alla nuova amministrazione: “Ci spiace che abbia fatto altre scelte in merito”

AIRUNO – Un sincero ringraziamento ai volontari del Cal, centro anziani lombardo, airunese per quanto svolto negli ultimi anni in favore della popolazione della terza età del paese. A rivolgerlo è il gruppo di minoranza CambiAmo Airuno Aizurro che hanno voluto intervenire sulla questione all’indomani della chiusura del progetto, lo scorso martedì 8 ottobre, promosso per diversi anni all’interno dell’ex villa delle suore missionarie di Airuno. Un grazie non esente da una frecciatina alla nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianfranco Lavelli, per le scelte effettuate con l’inaugurazione proprio ieri, martedì, del nuovo centro anziani nel salone dell’oratorio.

Di seguito il comunicato integrale del gruppo CambiAmo Airuno Aizurro

Martedì pomeriggio, 8 Ottobre, presso i locali della Ex Villa delle Suore Missionarie NSA di Airuno si è tenuto l’incontro ricreativo conclusivo del progetto legato al centro anziani airunese, gestito negli ultimi cinque anni dai Volontari dell’Associazione CAL e in seguito in collaborazione con gli

operatori della Cooperativa Arcobaleno di Lecco, con la disponibilità delle Suore Missionarie di Airuno. Il nostro Gruppo Civico, che durante la precedente Amministrazione Milani aveva abbracciato con favore la gestione dei volontari del CAL Airunese, sostenendo il sodalizio con un piccolo contributo annuale, tiene moltissimo a portare oggi un messaggio di sincero ringraziamento all’Associazione.

Un particolare grazie di cuore alla Presidente sig.ra Carla Roncari, al Vice Presidente Sig. Renato Formenti e alla Segretaria del direttivo Sig.ra Donata Savini, perché in tutti questi anni, soprattutto in quei frangenti più difficili del periodo pandemico hanno sempre voluto organizzare qualcosa di bello, accogliente, sentito e positivo per i nostri anziani airunesi. Ricordiamo, in particolare, che durante il periodo del Covid non solo si è messa a disposizione la Sala Consiliare del Municipio da parte dell’Amministrazione, ma l’Associazione si è anche prodigata nel coadiuvare il reperimento delle medicine utili per le persone più fragili ed anziane del paese. Numerose sono state le attività

ricreative organizzate: dalle partite a carte pomeridiane, alle tombole, ai festeggiamenti dei compleanni, alla festa della donna, alle molto gradite visite del nostro professor Carlo Gilardi che in diverse occasioni ha portato la sua memoria storica e il suo gentile pensiero al gruppo di anziani Airunesi.

Per tutto questo, grazie ai membri dell’Associazione per lo spirito di gratuito servizio alla nostra comunità, in modo sincero e disinteressato, mettendo talvolta anche di tasca propria qualche fondo per le numerose attività rivolte agli anziani.

Certamente, ci spiace che la nuova Amministrazione Lavelli non abbia proseguito la collaborazione con l’Associazione CAL, ma abbia fatto altre scelte in merito. Sicuramente siamo compiaciuti che sono tornati a disposizione gli spazi in Oratorio, che per cinque anni non si sono potuti utilizzare. E il motivo rimane ancora poco chiaro. Nonostante ciò, ci è stato riferito che l’Associazione continuerà ad aiutare la comunità in altre forme e modalità.

Noi ci auguriamo comunque che la nuova gestione del Centro Anziani presso l’Oratorio parrocchiale, in convenzione con il Comune possa proseguire al meglio e soprattutto nell’interesse dei nostri anziani, che possano così proseguire con le loro attività. Non da ultimo, ci teniamo a dire

grazie a tutti gli operatori della Cooperativa Arcobaleno, tra cui Loretta, Deborah e Michele che hanno collaborato e lavorato insieme ai volontari del CAL in questi anni e un pensiero di ringraziamento anche alle Suore Missionarie NSA, che hanno messo a disposizione la loro struttura airunese affinché gli anziani potessero ritrovarsi.

I Consiglieri del Gruppo Civico “CambiAmo Airuno Aizurro”

Alessandro Milani, Adriana Rossi e Luigi Gilardi