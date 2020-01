Airuno, incontro con Mascheroni per il comitato Sì al Parco

Appuntamento giovedì 16 gennaio al Ctl con l’ex numero uno di Cascina Butto

Durante la serata verranno ribaditi quali sarebbero i vantaggi per Airuno di entrare a far parte del Parco del Curone

AIRUNO – Si torna a parlare di parco ad Airuno. A promuovere l’incontro, in programma giovedì 16 gennaio alle 21 nella sala del Ctl, è il comitato Sì al parco, nato per promuovere una campagna di sensibilizzazione relativa all’importanza che anche il Comune di Airuno entri a far parte del territorio compreso nel Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. L’incontro vedrà un relatore d’eccezione, ovvero Eugenio Mascheroni, numero uno del Parco con sede a Cascina Butto fino a pochi mesi fa.

Sarà lui a condurre, con l’ausilio di immagini inedite, il pubblico attraverso le eccellenze naturalistiche e storiche del territorio di Airuno, spiegando i vantaggi di conferire parte del territorio nel parco del Curone. Come noto, l’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Milani, ha bloccato l’iter di ingresso nel Parco del Curone decidendo di uscire dal Plis del Monte di Brianza. Una scelta effettuata ritenendo di fatto l’ente sovracomunale inutile e incapace di generare vantaggi a favore della comunità airunese.