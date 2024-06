Airuno, l’ex sindaco Milani: “Spiace aver perso per pochi voti”

L’ormai ex sindaco Milani commenta il risultato del voto dell’8 e 9 giugno

Novità in vista anche dal punto di vista professionale: Milani potrebbe iniziare a lavorare in un Comune del territorio

AIRUNO – “Spiace perdere per così pochi voti. Detto questo, ci impegneremo per portare avanti un’opposizione costruttiva e tale da dare voce al 48,9% della popolazione che ha espresso a noi la preferenza”. A parlare, a qualche giorno dallo spoglio delle schede elettorali dell’8 e 9 giugno, è ormai l’ex sindaco Alessandro Milani, ora tornato a vestire i panni di consigliere comunale di minoranza.

Al suo fianco, nel banco destinato a CambiAmo Airuno Aizurro, sederanno l’ex vice sindaca Adriana Rossi (28 preferenze) e Luigi Gilardi, recordman con 87 voti di preferenze della lista. “Non faremo un’opposizione a priori, ma daremo voce ai nostri elettori” ribadisce Milani, pronto anche a iniziare una nuova avventura dal punto di vista professionale.

Dopo essersi messo in aspettativa, nel 2019, per poter meglio svolgere l’incarico da sindaco, Milani resterà molto probabilmente operativo nel settore della pubblica amministrazione cambiando però… scrivania.

Aspetta solo l’ufficializzazione la sua assunzione come dipendente in un Comune della zona: “Un anno fa circa ho partecipato a diversi concorsi in alcuni enti pubblici della zona e a breve potrebbero esserci novità in tal senso” puntualizza Milani.