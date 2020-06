Barzago, nasce il comitato in memoria del sindaco Mario Tentori

A due anni dalla scomparsa di Mario Tentori nasce un comitato che porterà il suo nome

Un Comitato legato al territorio per progetti e iniziative solidali

BARZAGO – “L’Italia di provincia, quella dei piccoli centri, di comunità ristrette dove è facile conoscersi tutti. C’è chi la odia e chi la ama, chi scappa via appena ne ha l’opportunità e chi non vivrebbe in nessun altro luogo al mondo. Barzago, che nel suo piccolo della provincia italiana è un’icona, per Mario Tentori è stato ‘l’ombelico del mondo’, il luogo del cuore, la comunità a cui ha dedicato una vita intera. Mario non si è mai stancato di tessere fili tra persone di diverse generazioni e diverse idee, disegnando la trama di quella che era la sua Barzago ideale: un paese a misura d’uomo, vivace, sereno, bello, rispettoso delle tradizioni e del verde che lo circonda, dove tutti possano sentirsi partecipi di una comunità che non nega e nasconde i problemi, ma che li affronta per risolverli”

Così famiglia e amici lo ricordano, a due anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il 16 giugno 2018, ed annunciano la nascita del Comitato in sua memoria.

Mario Tentori, Sindaco di Barzago dal 1995 al 2004 e dal 2009 fino alla sua morte, ha dedicato gran parte della propria vita all’impegno amministrativo nel paese di Barzago, al quale è sempre stato fortemente legato, e rappresenta un prezioso esempio di umanità, altruismo, generosità, solidarietà, spirito di servizio, dedizione e amore per il proprio paese e la propria comunità locale.

Questi valori da lui incarnati sono stati assunti come valori fondativi del neonato Comitato, che ha la finalità di sviluppare progetti per la comunità barzaghese e iniziative solidali per le comunità locali.

“Nelle prossime settimane per coloro che lo desiderano sarà possibile aderire al Comitato” afferma Serena Tentori, figlia di Mario e Presidente del comitato. Per richiedere maggiori informazioni è possibile farlo attraverso l’indirizzo mail comitatomariotentori@gmail.com o la pagina Facebook Comitato Mario Tentori”