Casatenovo, Dario Manzotti confermato vice segretario comunale

Il responsabile dell’ufficio servizi alla persona è stato confermato nel ruolo di vice segretario

L’assessore Brambilla: “Un ruolo chiave in caso di assenza o vacanza del segretario generale”

CASATENOVO – Dario Manzotti è stato confermato vice segretario comunale. Il decreto arriva direttamente dal sindaco Filippo Galbiati che, dopo l’esperienza positiva avviata a metà del 2018, ha proceduto, anche per il 2020, al conferimento del ruolo al responsabile dell’Ufficio Servizi alla persona.

L’assessore Dario Brambilla puntualizza: “Negli ultimi anni è sempre più difficile reperire segretari sostituti in caso di vacanza, impedimento ed assenza del titolare. La nomina a vicesegretario di una figura professionale interna, esperto di servizi amministrativi e dotata di tutti i requisiti di legge, consente di poter sostituire il segretario con maggiore facilità e senza dilatare i tempi degli atti amministrativi. Si ottengono anche risparmi nella spesa abitualmente prevista in passato per gli incarichi di sostituzione temporanea”.

La possibilità di individuare un vice segretario è previsto dall’articolo 97, comma 5, del Tuel (D.lgs. n. 267/2000) ed è anche contemplata proprio dal regolamento di Casatenovo (G.C. n. 135-2011, modificato con deliberazione della GC n. 101-2019). “L’articolo 6 prevede l’attribuzione, da parte del Sindaco, dell’incarico di Vice segretario ad uno dei Responsabili di Settore titolare di Posizione Organizzativa, in possesso dei titoli previsti per l’accesso alla funzione di Segretario comunale.

Il dottor Dario Mazzotti, figura professionale “Esperto servizi amministrativi”, Categoria giuridica D3, dipendente a tempo indeterminato, già titolare della Posizione Organizzativa “Settore servizi alla persona”, è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Decreto di nomina prevede che il dottor Dario Mazzotti possa coadiuvare il Segretario comunale titolare e sostituirlo, compiere tutti gli atti riservati al Segretario comunale, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario medesimo”.