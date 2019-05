Casatenovo, ecco la squadra del Movimento 5 Stelle con Perego sindaco

Tra le priorità la sistemazione del centro, l’ampliamento dell’offerta sportiva e la maggior partecipazione dei cittadini

Il Movimento 5 Stelle è pronto all’appuntamento elettorale del 26 maggio: “Cinque anni fa eravamo gli outsider, ora siamo cresciuti”

CASATENOVO – “Vogliamo rendere Casatenovo una città più salubre, più verde e più vivibile”. E’ questo l’obiettivo del Movimento 5 stelle, lista che candida come sindaco Christian Perego. In consiglio comunale dal settembre 2018, Perego è subentrato a Loana Trevisol, candidata sindaco alle elezioni del 2014.

“Cinque anni fa ci eravamo presentati da outsider, riuscendo a conquistare un posto in consiglio – puntualizza Perego ripercorrendo la storia del Movimento a Casatenovo, realtà nata proprio nel 2014. Sono seguiti cinque anni di impegno, con la partecipazione attiva alla vita amministrativa del paese, scaturiti nella presentazione di un programma elettorale che vuole mettere il cittadino al centro della res publica.

Serve un maggior coinvolgimento dei cittadini

“Il nostro non è solo uno slogan, ma un impegno concreto. Per questo ci spenderemo per l’introduzione del question time in consiglio comunale dando la possibilità alle persone di intervenire nella prima parte della seduta ponendo domande a sindaco o assessori. Non solo ma vorremmo che le commissioni consiliari fossero aperte al pubblico e che anche il bilancio potesse venire steso in maniera partecipata”. Che vuol dire non la semplice presentazione aperta al pubblico del documento di programmazione finanziaria, ma proprio un budget di 50 o 100mila euro da mettere a disposizione dei cittadini per interventi a beneficio della comunità. “Sarebbero opere da vagliare con gli uffici competenti per la loro realizzazione. Siamo convinti che solo attraverso stimoli concreti la gente possa tornare a occuparsi attivamente della politica e dell’amministrazione, dando un contributo decisivo alla comunità in cui si vive”.

Perego e i suoi alfieri, presentati ufficialmente a un incontro a cui ha preso parte anche l’onorevole Giovanni Currò (per la composizione della lista clicca qui), hanno ben in mente quelle che saranno le linee guide all’interno delle quali muoversi, non solo in caso di vittoria.

Il centro paese in cima alla lista delle priorità

In cima alla lista delle priorità c’è il centro cittadino con i suoi complessi industriali abbandonati. “L’ex fabbrica della Vismara è un ecomostro che perde pezzi alla prima folata di vento. Pochi mesi fa l’Ats ha rilevato la presenza di amianto fiabrile nelle coperture di questo edificio. E’ ovvio che questo materiale va rimosso al più presto (è stata emanata un’ordinanza lo scorso giugno, ndr) perché ne va della salute di tutti”. Perego non può non stoccare una frecciatina all’amministrazione in carica di Persone e idee per Casatenovo. “L’attuale vice sindaco era già vice prima del 2014 e non è stato fatto niente di importante fino alla nostra interrogazione parlamentare del 2015 per risolvere questa situazione pericolosa per la salute di tutti. Per questo riteniamo che sia arrivato il momento di cambiare persone e modalità operativa”.

Più verde e più sport

Tra le priorità del Movimento 5 Stelle anche quella di ampliare l’offerta di verde in paese: “Nel centro potrebbe venire realizzato un parco, in modo da rendere la zona più vivibile e più bella”. Per Perego si può e si deve fare di più anche sul fronte dello sport: “Sono stati spesi non pochi soldi, tra i 600 e i 700mila euro durante il mandato, senza riuscire ad aumentare l’offerta sportiva all’interno di un Comune di ben 13mila abitanti. Chi vuole pratica atletica o nuoto non trova gli spazi in paese. Non solo, ma la piscina consortile di Barzanò è stata messa in vendita”. Tutte questioni su cui il Movimento 5 Stelle promette impegno e battaglia.