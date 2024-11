Cassoeula per l’autonomia: in 80 alla cena della Lega Merate

Il momento conviviale si è tenuto giovedì scorso

La serata è servita anche per parlare della questione dell’autonomia e dei temi della sicurezza e della transizione ambientale.

MERATE – Un’ottantina di persone ha preso parte giovedì scorso alla cassoeula per l’autonomia, serata che ha combinato convivialità e discussione politica, celebrando un piatto simbolo della tradizione locale.

La cena, tenutasi al ristorante La Cava, ha visto presenti esponenti di spicco del movimento a livello nazionale e territoriale, tra cui Nicola Molteni, sottosegretario di Stato all’Interno; Mauro Piazza, sottosegretario regionale con delega all’Autonomia; Luca Toccalini, deputato e segretario della Lega Giovani; Paolo Arrigoni, ex parlamentare; Daniele Butti, segretario provinciale; Andrea Bettega,coordinatore della Lega Giovani Lecco; Massimo Panzeri, ex sindaco di Merate e capogruppo in Consiglio comunale e Paola Panzeri, consigliera comunale.

Durante gli interventi politici, l’attenzione si è focalizzata sulla questione dell’Autonomia, definita la ‘madre di tutte le battaglie’ per il movimento, oltre che su temi quali la sicurezza e la transizione ambientale. Franco Lana e Alessandro Vanotti, rispettivamente Segretario e Vicesegretario della Lega meratese, hanno dichiarato: “Manteniamo salde le nostre radici leghiste guardando al futuro con rinnovato entusiasmo, nella consapevolezza che l’obiettivo dell’Autonomia, certamente non facile da raggiungere, è stato incardinato in un percorso istituzionale che, seppur irto di ostacoli, dovrà culminare nel rispetto della volontà popolare espressa con chiarezza dai lombardi nel referendum del 2017.”

Lana e Vanotti hanno aggiunto: “L’iniziativa è stata l’occasione per interloquire con esponenti politici di rilievo e rinsaldare i rapporti con militanti, sostenitori, simpatizzanti e cittadini che, semplicemente, hanno voluto trascorrere con noi una sera all’insegna della convivialità e dell’amicizia. L’ottimo riscontro ottenuto ci conforta anche rispetto al lavoro che stiamo portando avanti per rilanciare la nostra sezione e l’attività politica sul territorio.”

L’evento ha rappresentato un momento significativo per la comunità locale, rafforzando il legame tra la Lega di Merate e i cittadini, e sottolineando l’importanza di temi centrali per il futuro della regione.