La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale che ha ricevuto anche un finanziamento ministeriale

Cernusco è uno dei Comuni coinvolti nella tornata elettorale del 3 e 4 ottobre per il rinnovo dell’amministrazione comunale

CERNUSCO – Seggi elettorali trasferiti nella palestra per non interrompere l’attività scolastica della scuola primaria in un anno, il prossimo, che sarà ancora caratterizzato dall’emergenza Covid. E’ la decisione presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanna De Capitani, ormai giunta alla conclusione del doppio mandato amministrativo alla guida di Cernusco.

Uno degli ultimi gesti presi dalla sua amministrazione va quindi nella direzione di agevolare la frequenza in classe degli alunni.

“Pensando alle difficoltà della didattica a distanza e alle interruzioni delle lezioni subite dagli alunni in questi ultimi due anni scolastici, abbiamo cercato di individuare una soluzione che tenesse conto delle esigenze della scuola e delle famiglie, ma fosse rispettosa delle normative in tema di sedi elettorali e spazi adeguati – fa sapere soddisfatta la sindaca, che ha ricevuto il via libera al progetto nei giorni scorsi direttamente dal Prefetto Castrese De Rosa – . Nessuna interruzione dunque all’attività della scuola e nessuna interferenza tra seggi elettorali e spazi di didattica! Un ulteriore segnale dell’impegno profuso a favore delle famiglie e di tutta la comunità scolastica”.

L’ufficio tecnico comunale ha studiato nelle scorse settimana, a seguito di sopralluoghi e diverse valutazioni, una soluzione corretta e rispettosa delle necessità di elettori, scrutatori e personale di sorveglianza.

E’ stata ritenuta di dimensioni e spazi sufficienti la palestra della scuola primaria “G.Rodari” disponendo anche di servizi autonomi e area per la sorveglianza notturna da parte delle Forze dell’Ordine. Anche i flussi degli elettori potranno essere veicolati e separati, in entrata ed uscita, nel rispetto delle regole anti-Covid.

Non solo. “Attraverso la Prefettura di Lecco, il Comune di Cernusco Lombardone ha inoltrato domanda di finanziamento al Ministero degli Interni per un importo pari a 8.000 euro corrispondente al costo dell’allestimento dei seggi con pareti mobili e divisori, identificando la palestra scolastica quale sede alternativa alle aule abitualmente utilizzate per le passate elezioni”. Oltre al via libera per il trasferimento dei seggi elettorali, il Prefetto ha anche comunicato all’amministrazione comunale lo stanziamento del finanziamento da Roma. “Siamo anche soddisfatti del finanziamento ministeriale ottenuto, unico Comune della Provincia di Lecco, che consentirà di non incidere per questa spesa sul bilancio dell’ente”.