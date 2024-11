Forza Italia incassa il sì di Antonello Formenti, ex consigliere regionale della Lega

L’ex sindaco di Castello Brianza, consigliere regionale negli anni scorsi con la Lega, ha aderito a Forza Italia

LECCO – L’ex consigliere regionale lombardo Antonello Formenti, per anni militante della Lega, ha aderito a Forza Italia. A darne l’annuncio, con una certa soddisfazione, sono Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia e Roberto Gagliardi, segretario provinciale degli Azzurri, parlando di una “significativa adesione” al partito da parte dell’ex sindaco di Castello Brianza che si era già avvicinato a nuovi amici di Forza Italia in diverse occasioni, non ultima la convention “Dialoghi Azzurri” svolta recentemente a Nibionno.

“Questo ingresso rafforza ulteriormente il nostro partito in provincia di Lecco e dimostra l’ottimo lavoro portato avanti dalla squadra azzurra per il radicamento sul territorio. In occasione delle ultime elezioni europee in provincia di Lecco, Forza Italia ha sfiorato il 10%: siamo in crescita e sulla strada giusta per costruire una grande area moderata, l’unico punto di riferimento di tutti coloro che si rispecchiano nei valori europeisti, liberali, popolari. Avanti così” sottolineano Sorte e Gagliardi.

Alla voce dei vertici regionali e provinciali di Forza Italia si aggiunge il compiacimento dell’amico Massimiliano Bastoni e referente del gruppo “Forza Nord”: “Esprimo grande soddisfazione per l’ingresso in Forza Italia di Antonello Formenti; con lui continua, attraverso Forza Nord, la costruzione dell’anima federalista di Forza Italia e di un grande Partito Popolare Italiano. Conosco Formenti, avendo condiviso con lui cinque anni di consiglio regionale, conosco quindi la sua grande preparazione e sono certo che darà un enorme contributo al nostro progetto”.