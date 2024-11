Sicurezza, la Lega Merate incalza il sindaco: “Urge rinnovare il controllo di vicinato”

Il tema della sicurezza in città continua a far discutere

Lana: “Rinnovare subito l’accordo per il controllo di vicinato, strumento utile per sostenere la partecipazione attiva dei cittadini”

MERATE – Attivarsi in fretta per il rinnovo del controllo di vicinato. E’ quanto chiede all’amministrazione comunale la Lega Merate intervenendo nel dibattito suscitato dai numerosi episodi di furti registrati in città nelle ultime settimane.

Citando l’esempio di Brugarolo, dove, giusto qualche giorno fa, un furto è stato sventato grazie alla chat del controllo di vicinato, il segretario cittadino del Carroccio Franco Lana sollecita il sindaco Mattia Salvioni a rinnovare l’accordo con la Prefettura per il rinnovo del controllo di vicinato, ricordando come questo strumento sia utile per favorire la partecipazione attiva dei cittadini e per contribuire a rafforzare il senso di comunità e sicurezza.

Di seguito il comunicato integrale

Gli eventi inquietanti che hanno caratterizzato la nostra città lo scorso fine settimana riportano drammaticamente in primo piano il tema della sicurezza dei cittadini. Una rapina a mano armata in pieno centro ai danni di un commerciante, numerosi furti nelle abitazioni e diversi tentativi di effrazione hanno generato un senso di insicurezza diffuso proprio alla vigilia del periodo natalizio, che dovrebbe essere un momento di pace e serenità.

Nonostante i numerosi segnali d’allarme, l’amministrazione comunale sembra non reagire con la dovuta concretezza, rimanendo ferma in una “fase di studio” che, a distanza di mesi dall’insediamento, non ha ancora prodotto azioni tangibili. Dobbiamo forse aspettarci, dopo le scritte “rallentare” disegnate per la sicurezza stradale sul viale Verdi, che compaiano cartelli con “non rubare” nelle strade del centro per scoraggiare i malintenzionati?

Ironia a parte, è tempo di essere seri e concreti. I fatti parlano chiaro: poche sere fa, nella frazione di Brugarolo, due individui sospetti intenti a entrare in un’abitazione sono stati messi in fuga grazie all’allarme lanciato sulla chat del Controllo del Vicinato. Questa pratica di collaborazione tra cittadini, avviata nel 2021 in risposta all’ondata di furti durante il periodo pandemico, ha dimostrato di essere un valido deterrente, riconosciuto sia dalle forze dell’ordine, che possono intervenire tempestivamente grazie alle segnalazioni, sia dalla Prefettura, che all’epoca sottoscrisse un protocollo d’intesa con l’amministrazione Panzeri. Tale modello è stato poi adottato anche in altri comuni limitrofi.

Chiediamo al neo-sindaco Salvioni e alla sua giunta di rinnovare immediatamente l’accordo scaduto con la Prefettura di Lecco e, ancor di più, di farsi promotori di questa buona pratica presso l’intera cittadinanza. È fondamentale estendere il Controllo del Vicinato anche alle zone non ancora coperte, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e contribuendo a rafforzare il senso di comunità e la sicurezza. La prevenzione è il primo passo per disincentivare i malviventi.

Franco Lana