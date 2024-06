L’appello al voto di Dario Perego: “Con Noi Merate competenza e concretezza”

Aperitivo di fine campagna elettorale ieri sera, giovedì, per la lista Noi Merate – Dario Perego sindaco

Il già primo cittadino di Merate ha ribadito l’impegno per l’ospedale Mandic e l’attenzione alla persona

MERATE – Festa di fine campagna elettorale ieri sera, giovedì, all’area Cazzaniga per la lista Noi Merate guidata da Dario Perego, già sindaco di Merate dal 1995 al 2004. Insieme ai sedici consiglieri candidati con lui alle elezioni dell’8 e 9 giugno, Perego ha rinnovato l’invito a votare la sua lista sottolineandone la natura civica, tale da metterla al riparo da qualsiasi condizionamento da parte dei partiti.

Ribadendo la competenza e la concretezza come valori fondanti del gruppo, in cui sono schierati due altri ex sindaci Andrea Massironi e Andrea Robbiani ed ex assessori come Franca Maggioni e Stefano Maffi (assessore a Robbiate), Perego ha poi voluto porre l’accento “sull’attenzione alla persona, all’uomo e ai suoi bisogni che contraddistinguerà il nostro mandato amministrativo. Ci auguriamo lunedì di poter raggiungere l’obiettivo di governare Merate: l’impressione è di essere già sulla buona strada”.

Tra i punti qualificanti del programma, l’attenzione all’ospedale Mandic, testimoniata dalla presenza in lista di Cinzia Dadda e Silvia Villa, operatrici del settore sanitario. “Siamo persone appassionate alla politica e innamorate dalla nostra città: saremo capaci di governare Merate dandole, finalmente, una visione” l’appello conclusivo.

