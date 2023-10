Merate, gazebo di Fratelli d’Italia in piazza per farsi conoscere

L’iniziativa si è tenuta ieri mattina, sabato, in centro Merate

Tra i presenti l’assessore al Bilancio di Merate Casaletto e l’ex assessore Daniela Fiocchi, presidente del Circolo FdI di Osnago

MERATE – Militanti e sostenitori di Fratelli d’Italia in piazza ieri mattina, sabato 14 ottobre,per presentare le attività dei circoli di zona e far conoscere alla cittadinanza referenti ed esponenti.

Il gazebo, allestito non molto lontano dalla fontana davanti al Municipio, ha calamitato l’interesse di diversi passanti, a cui sono state illustrate le prossime iniziative promosse sul territorio dal partito guidato dalla premier Giorgia Meloni.

L’intenzione degli organizzatori, tra i quali non è sfuggita la presenza dell’assessore al Bilancio Alfredo Casaletto (da poco tesserato in FdI) e dell’avvocato Daniela Fiocchi (presidente del circolo FdI di Osnago nonché ex assessore al Bilancio di Cernusco che ha aperto un contenzioso davanti al Tar per il reintegro nella carica di consigliere comunale), è quella di promuovere l’appuntamento a cadenza mensile.

Non solo. L’obiettivo è quello di riuscire a promuovere queste iniziative anche in altri Comuni del Meratese, come Osnago già dal prossimo novembre.