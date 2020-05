Merate, lo “scivolone” del sindaco Panzeri finisce su “Un giorno da pecora”

La nota trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” si è occupata dell’ormai famosa diretta Fb del sindaco Panzeri

Durante una diretta pubblicata sulla pagina di Più Prospettiva, il primo cittadino aveva fornito escamotage per aggirare i divieti di spostamenti: “Ci sono tanti modi per aggirare le norme”

MERATE – Hanno ripreso i frammenti audio dell’ormai famosa diretta Facebook di domenica scorsa portando alla ribalta nazionale lo scivolone compiuto dal primo cittadino Massimo Panzeri. Sono state le risposte, decisamente poco istituzionali, fornite dal sindaco ai cittadini che gli chiedevano lumi sull’interpretazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le protagoniste dell’ultima puntata della nota trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”.

I giornalisti Geppi Cucciari e Giorgio Lauro sono partiti dal frammento relativo alla domanda sul famoso “giretto con la macchina”, a cui Panzeri ha risposto: “Se la fermano non dica che sta facendo un giro, dica che sta andando a trovare un parente o un amico”.

Una risposta decisamente fuori dagli schemi non solo istituzionali a cui è seguita quella relativa alla possibilità di portare un elettrodomestico a riparare fuori dal Comune. “Tecnicamente no – la risposta del sindaco -. Comunque se fosse aperto, può anche andarci, può anche andare a fare la spesa e dire che sta andando lì. Ci sono tanti modi per aggirare le norme”.