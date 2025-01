Mozione di Prospettive per Merate: “Intitolare il parco a Silvio Berlusconi”

Continua a far discutere la scelta della Giunta di intitolare il parco di via Allende alle 21 Madri Costituenti

La mozione di Più Prospettive per Merate con cui si chiede di dedicare l’area verde a Silvio Berlusconi trovando un’altra location per le deputate che hanno preso parte all’assemblea costituente

MERATE – Rivalutare la scelta di intitolare il parco pubblico di via Allende alle “21 Madri Costituenti” trovando un’altra location (come ad esempio la scuola elementare di via Montello) da dedicare alle deputate che hanno preso parte attiva all’assemblea costituente così da riservare l’area verde intorno all’ex Cascina Vedù a Silvio Berlusconi, che aveva donato quel terreno alla comunità esprimendo l’auspicio che venisse trasformato in un bosco didattico.

E’ quanto chiedono i consiglieri comunali Massimo Panzeri, Alfredo Casaletto e Paola Panzeri del gruppo Prospettive per Merate con la mozione protocollata oggi, venerdì, al protocollo del Comune.

Indirizzata al sindaco Mattia Salvioni, la mozione ricostruisce quanto avvenuto nelle ultime settimane con la scelta della Giunta, poi contestata da più parti, di intitolare il parco pubblico di via Allende alle 21 Madri Costituenti.

Oltre a contestare alla maggioranza il fatto di non aver illustrato la proposta, che non risulterebbe “originata da significative componenti della cittadinanza”, in nessuna commissione, il documento sottolinea invece il legame di Berlusconi con la città, riportando alla memoria anche alcune dichiarazioni di ex consiglieri di Cambia Merate (la passata minoranza in continuità con l’attuale maggioranza) che avevano sottolineato come l’opera costituisse “un indubbio elemento di valore aggiunto per la nostra comunità, cui va il riconoscimento per chi ne ha permesso la realizzazione”.

La mozione verrà presentata e discussa nel prossimo Consiglio comunale, la cui data non è stata ancora fissata.