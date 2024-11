Noi Merate all’attacco: “La Giunta si dimentica delle scuole e delle famiglie”

Il duro commento dell’ex assessore Franca Maggioni dopo la commissione scuola e cultura

“Stanziati meno soldi dell’anno precedente: penalizzati alcuni istituti”

MERATE – “Una Giunta che si dimentica delle scuole e delle famiglie”. E’ il severo giudizio riservato all’amministrazione comunale da parte del gruppo consiliare Noi Merate all’indomani della commissione cultura e pubblica istruzione del 6 novembre in cui sono stati illustrati i contributi erogati dal Comune alle scuole cittadine. L’assessora all’Istruzione Patrizia Riva aveva infatti illustrato la situazione, rendendo noto di aver riservato alle scuole 75mila euro e distinguendo i contributi concessi ai singoli istituti in totale o parziale accoglimento delle domande pervenute.

Per Noi Merate, la nuova Giunta avrebbe dovuto e potuto fare di più. “L’importo messo a disposizione delle scuole meratesi è inferiore a quello dello scorso anno. Infatti la precedente amministrazione aveva messo a disposizione delle scuole la complessiva somma di 76.512,36 euro per l’anno scolastico 23/24, mentre quest’anno l’importo è pari complessivamente 75mila euro con la precisazione che 4.470 euro erano già stati stanziati dalla precedente amministrazione, ma non sono stati spesi e rendicontati dall’Istituto comprensivo Merate. Pertanto l’attuale maggioranza ha individuato risorse pari a 70.430 euro”.

Non solo. “Dal progetto di riparto presentato in commissione risultano penalizzati in particolare l’istituto Viganò e il Collego Villoresi: ciò nonostante abbiano presentato progetti di qualità atti a garantire un maggior benessere e una maggior inclusione per le studentesse e gli studenti”. Un particolare, quello relativo al “vissuto” dei ragazzi e delle ragazze, su cui l’ex assessore Franca Maggioni pone l’accento: “Anche dall’ultima commissione è emerso come l’attuale maggioranza non tenga in debita considerazione le difficoltà delle famiglie meratesi e neppure quelle delle scuole presenti sul territorio, nonostante quanto riferito da alcuni dei dirigenti scolastici o loro delegati presenti. Gli studenti risultano sempre più in difficoltà da un punto di vista psicologico e le loro famiglie appaiono sempre più in difficoltà da un punto di vista economico”.

Da qui la richiesta, messa nero su bianco e rivolta alla Giunta, di fare uno sforzo in più per trovare e mettere a disposizione degli istituti scolastici delle ulteriori somme. Ciò anche considerando che l’attuale maggioranza, con le variazioni di bilancio approntate, è stata capace di individuare ingenti risorse per l’ampliamento dell’Asilo nido comunale, per i contributi alle associazioni ed anche per gli eventi culturali del dopo-Caravaggio, dimenticandosi però delle scuole e delle famiglie. A nostro parere, le somme messe a disposizione delle scuole sono insufficienti e che, anche alla luce di ulteriori riduzioni operate (ad esempio sui bonus scuola, sport e cultura) esprimiamo preoccupazione per la scarsa attenzione alle difficoltà incontrate dalle famiglie meratesi”.

Nel mirino del gruppo di opposizione capitanato da Dario Perego è finita anche la stessa assessora Riva: “Abbiamo rilevato una sostanziale inadeguatezza con l’assessora che ha faticato molto, e a volte non è riuscita, a dare risposte concrete alle domande poste dalla consigliera di minoranza Franca Maggioni relative ai criteri utilizzati per il riparto dei contributi, all’importo che l’Ambito Territoriale riconoscerà al Comune per il progetto Porcospini e alle risorse effettivamente individuate. E ciò nonostante l’attuale Assessora sia stata un componente della commissione nella passata consigliatura”.