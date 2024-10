Panzeri nel direttivo di Anci, la soddisfazione della Lega Merate

L’ex sindaco di Merate è stato eletto nel direttivo di Anci Lombardia

“Massimo rappresenterà al meglio la Brianza meratese e tutta la provincia di Lecco”

MERATE – Massimo Panzeri, ex sindaco di Merate e attuale capogruppo della lista Prospettive per Merate, è stato eletto nel direttivo di Anci Lombardia nell’ambito dell’assemblea congressuale che si è svolta sabato scorso a Monza.

Rappresenterà gli amministratori della Provincia di Lecco insieme al consigliere Alfredo Casaletto (Fratelli d’Italia) con lui in Giunta nella precedente amministrazione e ora compagno di banco in minoranza, al sindaco di Dolzago Paolo Lanfranchi e alla sindaca di Oggiono Chiara Narciso.

“Massimo rappresenterà al meglio la Brianza meratese e tutta la provincia di Lecco, promuovendo le istanze del territorio all’interno di un organismo strategico che governa l’associazione dei Comuni lombardi”, affermano Franco Lana e Alessandro Vanotti, rispettivamente segretario e vicesegretario della sezione di Merate della Lega Salvini Premier.

“Massimo, inoltre, all’interno del direttivo Anci – proseguono Lana e Vanotti – sarà l’unico esponente della Lega della provincia di Lecco, e porterà in quella sede la sensibilità autonomista e l’attenzione agli enti locali che sono caratteristiche fondanti del nostro movimento. A lui vanno inostri complimenti: saprà interpretare con tenacia, competenza e dedizione il nuovo ruolo che è

chiamato a ricoprire. Dal canto nostro, come sezione della Lega di Merate, non gli faremo mancare un supporto fattivo”, concludono Lana e Vanotti.