Unione della Valletta sempre più in crisi: si dimettono i consiglieri di Santa Maria

La decisione è stata presa oggi, lunedì, alla vigilia del consiglio dell’Unione in programma domani

Brambilla: “Non riconosciamo più il presidente dell’Unione e riteniamo illegittima la delibera sul personale che verrà portata in discussione”

SANTA MARIA HOE’ – “Non riconosciamo più il presidente dell’Unione Marco Panzeri e riteniamo illegittima, perché lo è effettivamente, la delibera che verrà portata nel prossimo consiglio dell’Unione martedì sera relativa al personale. Per questi motivi ci siamo dimessi sia dalla Giunta che dal Consiglio dell’Unione”.

A parlare è il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla che oggi, lunedì, insieme a Valentino Scalambra, Massimiliano Nessi e Daniel Fumagalli ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi ricoperti nell’Unione dei Comuni della Valletta. Una scelta che aggiunge un ulteriore capitolo alla lunga e articolata vicenda dei rapporti, sempre più difficili e burrascosi, tra gli amministratori di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè, iniziata due anni fa circa e culminata, qualche mese fa, con la scelta di Santa Maria Hoè di procedere con il recesso parziale dalla convenzione che dovrebbe diventare operativo proprio a partire dal prossimo 1° gennaio.

“Dopo aver cambiato più volte versione sui fatti, Panzeri ha deciso di impedire, dal prossimo anno, la cessione di personale dall’Unione verso i Comuni e porterà martedì sera nel Consiglio dell’Unione questa delibera che noi riteniamo illegittima. Proprio perché non lo riconosciamo più come presidente ci siamo dimessi. Senza di noi l’Unione non ha più senso di esistere perché si fonda sui due Comuni”.

L’ordine del giorno del consiglio dell’Unione, in programma nella sala consiliare dell’ex Comune di Perego, prevede la discussione di un unico punto, ovvero l’approvazione della modifica e l’aggiornamento dell’atto di indirizzo alla Giunta e alla struttura organizzativa dell’Unione approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 27 del 29 luglio 2022. Un punto che verrà quindi affrontato solo dai consiglieri de La Valletta Brianza eletti in quello che rimane dell’Unione.