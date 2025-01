Galbiate. L’Autonomia lombarda illustrata dal Senatore Massimiliano Romeo

Sfide e prospettive per la Lombardia tra riforme e confronti politici

“Si tratta di un processo che dovrà essere gestito con attenzione e saggezza”

GALBIATE – Un intervento a tutto campo quello del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, venerdì sera all’Auditorium Golfari di Galbiate. L’occasione è stata l’incontro pubblico sui benefici dell’Autonomia per i cittadini lombardi, organizzato dalle sezioni locali della Lega Lombarda della Brianza Laghi e di Robbiate, in collaborazione con la consigliera comunale del gruppo “Prima Galbiate”, Martina Gilardi.

Il Segretario nazionale della Lega Lombarda ha colto l’occasione per ripercorrere i momenti cruciali che hanno portato all’approvazione in Parlamento della legge delega sull’Autonomia. Ha iniziato dalla storica battaglia quarantennale del Carroccio, che prima ha chiesto la trasformazione dell’Italia in uno stato federale, poi ha visto la marcia sul Po per l’indipendenza della Padania sotto la leadership di Umberto Bossi.

Inoltre ha ricordato la riforma costituzionale voluta dalla sinistra, spinta dalla crescente domanda di autonomia del Nord, fino ai Referendum regionali del 2017, promossi dal compianto Roberto Maroni e dal governatore veneto Luca Zaia.

Una panoramica di eventi che Massimiliano Romeo ha ricostruito con precisione per arrivare alla situazione attuale, in cui alcune regioni governate dal centrosinistra hanno tentato, senza successo, di ostacolare la legge delega. Una legge che, pur non essendo strettamente indispensabile dal punto di vista costituzionale, è stata fortemente sollecitata dal Presidente della Repubblica.

Nonostante gli ostacoli posti dal potere centralista romano lungo il cammino della riforma, la Lega ha continuato ad avanzare compatta, con l’obiettivo di portare un cambiamento concreto nella vita dei cittadini lombardi. Il parlamentare monzese ha informato la platea presente all’evento che, a breve, si partirà con le deleghe sulla Protezione civile, per arrivare poi alla riforma della Scuola e della Sanità. “In quest’ultimo ambito, l’obiettivo principale sarà quello di poter assumere direttamente medici e infermieri, liberandosi così dalla dipendenza da Roma e fornendo risposte tempestive ai bisogni dei cittadini lombardi” ha dichiarato il Segretario cittadino Lega Lombarda.

“Ma altre materie seguiranno. Si tratta di un processo che dovrà essere gestito con attenzione e saggezza, conquistando progressivamente sempre più competenze e dimostrando la capacità di gestire i servizi delegati in modo più efficiente, con il risultato di ottenere significativi risparmi sulla spesa pubblica” ha sottolineato il Segretario cittadino Lega Lombarda.

Il Segretario cittadino della sezione Brianza Laghi, Giovanni Pasquini, ha espresso grande entusiasmo per questo incontro, il primo del Sen. Romeo in provincia di Lecco dopo la sua elezione a Segretario della Lega Lombarda lo scorso dicembre. Il referente robbiatese, Marco Benedetti, ha invece sottolineato il sostegno delle due sezioni alla candidatura di Romeo alla guida del partito a livello lombardo.

Il coordinatore provinciale della Lega, Daniele Butti, ha infine ricordato che nelle prossime settimane ci saranno altre occasioni di approfondimento sul tema dell’autonomia, anche attraverso confronti con esponenti della sinistra, sia nel Meratese che sul Lario orientale.