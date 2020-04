Olginate. Il video messaggio del sindaco Marco Passoni

Due nuovi contagi ma anche una buona notizia

Le ultime iniziative messe in campo dal comune

OLGINATE – “Dopo due giorni dove non si registravano contagi, oggi abbiamo due casi in più. Dall’inizio dell’emergenza siamo saliti a 29”. Così il sindaco Marco Passoni in un video messaggio di ieri, mercoledì 1 aprile.

Il sindaco, però, ha dato anche una buona notizia: “Mi ha scritto il figlio di uno dei nostri concittadini malati per dirmi che, dopo 9 giorni, era riuscito a parlare con suo papà. Mi auguri di ricevere tanti messaggi e telefonate di questo tipo”.