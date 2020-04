Olginate: lavori pubblici, chiuse e aggiudicate tre gare

Il punto della situazione del sindaco Marco Passoni

Allo studio un servizio di supporto per i genitori che devono tornare al lavoro

OLGINATE – Mentre a Olginate il numero complessivo dei contagiati è stabile a 46, continuano le attività ordinarie degli uffici comunali. Il sindaco di Olginate Marco Passoni, ieri, ha fatto il punto della situazione.

Buoni spesa

Nella giornata di ieri, mercoledì, è stata consegnata la seconda tranche dei buoni spesa e l’ufficio Servizi Sociali è già pronto per la pubblicazione del nuovo bando che scadrà l’11 maggio. (informazioni sul sito comunale e sulla pagina Facebook).

Lavori pubblici

L’ufficio Lavori Pubblici ha chiuso e aggiudicato tre gare per la realizzazione delle seguenti opere:

un nuovo parcheggio in via Postale Vecchia;

un’area sosta bus in via Redaelli, di fronte all’istituto Comprensivo, i cui lavori potrebbero iniziare già dalla prossima settimana;

la riqualificazione della strada agro-silvo-pastorale che collega Consonno alla frazione Dozio di Valgreghentino.

Polizia Locale

E’ stato, inoltre, approvato il progetto del comando di Polizia Locale di Olginate e Valgreghentino che permetterà l’erogazione di un contributo di 30.000 Euro da parte di Regione Lombardia per l’acquisto di un nuovo suv gpl e di due motociclette. L’implementazione di tali mezzi permetterà di sostituire i vecchi in dotazione al momento e di aumentare gli standard di qualità del servizio offerto dagli agenti.

Famiglie e lavoro

“Comprendo che in tutte le famiglie la più grande preoccupazione adesso sia a chi affidare i figli quando entrambi i genitori dovranno rientrare al lavoro, visto che le scuole hanno chiuso anzitempo e che i centri estivi, così come sono stati organizzati sino all’anno scorso, ad oggi non sono realizzabili – ha detto il sindaco Marco Passoni -. E’ nostra intenzione offrire ai cittadini olginatesi un servizio di supporto in questo senso che sia in linea con le direttive sanitarie vigenti e con il divieto di assembramento. Al momento la proposta è in fase di studio, non avendo ancora delle linee guida dal punto di vista sanitario che delimitino chiaramente le azioni che si possono intraprendere, quello che possiamo fare ora è ipotizzare un servizio in tutte le sue sfaccettature in modo da essere pronti ad attuarlo quando sarà possibile. Spero di darvi maggiori informazioni a breve”.

Olginate solidale

“Vorrei ringraziare le volontarie che si stanno occupando della realizzazione di mascherine per i bambini dai 3 agli 11 anni – prosegue Passoni -. Procederemo nella prossima settimana alla consegna porta a porta di nuove mascherine chirurgiche insieme a quelle destinate ai bambini”.

Proseguono con ottimi risultati le iniziative solidali promosse per fronteggiare l’emergenza in corso.

Iban la raccolta fondi Solidarietà per Olginate: IT85Q0521651300000000100378

Casuale: contributo per emergenza Coronavirus

Per la Spesa Solidale informazioni sul sito web comunale.

Centro Operativo Comunale

Proseguono regolarmente le attività e i servizi coordinati dal Centro Operativo Comunale. I numeri di telefono da contattare sono: