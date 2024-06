Pasturo. Pierluigi Artana ha dato il via al suo secondo mandato da sindaco

Nominati in giunta il vicesindaco Massimiliano Orlandi e l’assessore Federico Invernizzi

Guido Agostoni (minoranza): “Sconfitta amara ma sarebbe stato peggio il rimpianto di non scendere in campo”

PASTURO – Partecipata, ieri sera, la seduta del consiglio di insediamento del secondo mandato di Pierluigi Artana. Alle ultime amministrative è stato riconfermato con la lista “Competenza e rinnovamento” battendo Guido Agostoni con “Noi per Pasturo e Baiedo”. Agostoni, che fu sindaco di Pasturo dal 1985 al 1995 e dal 2009 al 2019, nella precedente amministrazione era consigliere di maggioranza proprio con Artana. In seguito a una frattura interna ha deciso si candidarsi sfidando il “suo” sindaco.

Emozionato il primo cittadino Pierluigi Artana ha giurato di essere fedele alla Costituzione Italiana: “Volevo ringraziare i consiglieri del passato mandato che in questi anni hanno contribuito a realizzare ciò che vediamo oggi – ha esordito Artana nel suo discorso di apertura -. Sono passati cinque anni e devo dire grazie a chi ha voluto che oggi fossimo qui. Ci siamo riproposti e ci avete dato fiducia. Sono entrati nuovi consiglieri che mi aiuteranno in questo lungo percorso che ci vedrà portare avanti con lo stesso impegno, perseveranza e con la stessa voglia di fare dei cinque anni precedenti. Questi anni non sono stati facili fin dall’inizio, anni che ci hanno visto prendere decisioni complesse e cambiamenti che sono ancora in atto. Sono stati anni importanti che ci hanno visto portare a casa parecchi contributi grazie all’impegno del gruppo, della giunta e degli uffici. Non so se saranno anni ripetibili, ora siamo alla fine del Pnrr, ma stiamo già lavorando per usufruire di fondi europei in collaborazione con gli altri enti”.

“Il primo impegno sarà quello di ultimare nei tempi prestabiliti la scuola, opera importantissima per il futuro dei nostri ragazzi e non solo. Un’opera all’avanguardia con tantissime potenzialità e che molti ci invidiano. Non dimentichiamoci dei cantieri aperti e quelli che apriremo prossimamente, come il parco giochi riguardo cui l’impresa ci ha promesso il completamento entro un mese. Tra le prossime opere quelle di via Grigna, la casa “Carlucet”, l’illuminazione della pista ciclabile e altre in via di definizione. Ringraziamo la Segretaria Comunale per il suo impegno e la sua disponibilità. Non dimentichiamoci degli uffici comunali per il lavoro svolto fino a oggi con impegno e professionalità. Grazie anche alle associazioni che con il loro operato e contributo rendono Pasturo attrattiva sia per la popolazione che per i turisti. Voglio ringraziare anche le persone che con il loro lavoro contribuiscono al mantenimento dei nostri monti, cosa non semplice anche per la parte burocratica”.

Parole di apertura verso i consiglieri di minoranza: “Voglio ringraziare anche chi siede al tavolo della minoranza affinché ci sia una collaborazione corretta, senza ostruzionismi ma che sia occasione di scambi di idee e proposte di miglioramento. Anche cinque anni fa vi ho detto che sarei stato un sindaco semplice. Non ho lauree e neppure dottorati, mi hanno insegnato a guardare negli occhi le persone e assumermi le mie responsabilità, essere onesto e dare risposte che magari non si vorrebbero dare. Mi ritengo il sindaco di tutti anche di chi ha fatto un’altra scelta o di chi non l’ha fatta per niente. Spero nei prossimi anni di essere all’altezza, ricambiare la fiducia data e di essere nelle vostre aspettative un buon e bravo sindaco“.

Guido Agostoni, consigliere di minoranza ha preso la parola al temine dell’intervento del sindaco: “Non era mia intenzione ricandidarmi in questa tornata elettorale ma sono stato convinto e ho accettato il coinvolgimento di un gruppo di giovani volenterosi, entusiasti e di altre persone che hanno a cuore il bene dei proprio paese. E’ stata una scelta giusta anche se per me faticosa. Ho apprezzato la loro disponibilità a mettersi in gioco per il paese, la condivisione dei problemi e la ricerca di possibili soluzioni. Non abbiamo fatto promesse particolari se non quella di impegnarci per rendere Pasturo e Baiedo il più inclusivi possibile con particolare attenzione ai servizi volti ai minori, ai giovani, agli adulti e agli anziani. Per questo ringrazio il gruppo di “Noi per Pasturo e Baiedo” che ha condiviso con me il progetto di una valida alternativa. Ringrazio poi chi ha riposto la fiducia in noi e che anche in questi giorni ci sollecita a proseguire, è in questi frangenti, da perdenti, che si scoprono i veri amici”.

“Ringrazio anche alcuni componenti della maggioranza per la correttezza degli atteggiamenti in campagna elettorale. Nelle molteplici esperienze amministrative mi sono sempre messo al servizio del paese senza tornaconti di alcun tipo o di carattere personale. Questa volta ancora di più, il mio è stato un atteggiamento di disponibilità. Era molto più comodo per me chiudere da vittorioso che non accettare quest’ultima sfida. Questa sconfitta per me è molto amara, non posso negarlo, ma sarebbe stato peggio il rimpianto di non aver avuto il coraggio di mettermi a disposizione e scendere in campo. Ho sempre saputo che la riconoscenza non è una categoria della politica, per cui accetto con realismo il dato elettorale che mi vede sconfitto. Affronterò insieme agli amici del gruppo il ruolo di minoranza prestando attenzione alla chiarezza e alla trasparenza delle scelte e degli atti amministrativi che saranno assunti dalla maggioranza. A loro rivolgo gli auguri di un positivo lavoro a favore del nostro paese”.

Sono stati nominati in giunta il vicesindaco Massimiliano Orlandi con delega Ambiente, Sviluppo del Territorio, Aree Interne e l’assessore Federico Invernizzi a Bilancio e Patrimonio. In capo al sindaco restano le competenze per Viabilità Urbanistica, Lavori Pubblici, Polizia Locale e Protezione Civile, come nel precedente mandato.

Riguardo le deleghe assegnate ai consiglieri: Dario Aliprandi allo Sport, Alex Arrigoni Bacino Imbrifero Montano e Servizio Idrico Lario Reti, Erika Arrigoni Servizi Sociali, Scuola e Infanzia, Matteo Arrigoni Politiche Giovanili e Associazionismo e a Silvio Mazzoleni Artigianato, Commercio e Turismo. Nominata capogruppo di maggioranza Erika Arrigoni e di minoranza Guido Agostoni.

I consiglieri rinunciano al gettone di presenza, la minoranza ha chiesto che la stessa somma sia devoluta alla scuola materna.