Polizia Locale, da Regione Lombardia 171mila euro alla provincia di Lecco

I fondi serviranno per l’acquisto di nuove strumentazioni

“Un provvedimento importante che ha l’obiettivo di sviluppare politiche di sicurezza urbana”

LECCO – Regione Lombardia ha finanziato complessivamente 106 progetti per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli della Polizia locale per l’anno 2024 per un totale di 2.500.000 euro.

Nella provincia di Lecco sono stati finanziati 7 progetti per un totale di 171.328,42 euro a favore dei Comuni di Valmadrera, Cortenova, Colico, Barzio, Robbiate, Lecco e della Provincia di Lecco, in esito al bando indetto nei mesi scorsi.

Il contributo servirà ad acquistare autovetture ecologiche, armeria, telecamere di videosorveglianza urbana, fototrappole, body cam, droni, dash cam, computer e tablet operativi, strutture per il potenziamento della comunicazione della centrale radio.

“Un provvedimento importante che ha l’obiettivo di sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà – dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Sono molto soddisfatto e voglio ringraziare l’Assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa per aver dimostrato una grande attenzione al tema della sicurezza in Lombardia”.