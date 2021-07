Referendum giustizia, il ciclo di incontri organizzato dalla Lega a Valmadrera

L’intervento del referente Nogara

In tutta la provincia i gazebo per sottoscrivere la proposta di referendum

VALMADRERA – E’ iniziato il ciclo di incontri che ruota intorno alla tematica della giustizia promosso dalla Lega. Dalla riforma del Csa, alla responsabilità diretta dei magistrati.

“I principali temi sulla Giustizia che da anni tutti sostengano vadano riformati finalmente grazie alla Lega di Salvini i cittadini avranno la possibilità di essere protagonisti di una bella pagina di democrazia chiedendo un Referendum per una riforma della giustizia più giusta, trasparente, veloce, sana e profonda attesa da decenni – commenta il referente Flavio Nogara -. Offriremo la possibilità di avere processi più veloci e meno correnti nel Csm, meno lottizzazione e logiche spartitorie, la responsabilità civile di chi sbaglia e paga come tutti gli altri lavoratori e più tutele per i sindaci. Al nostro Gazebo molti i cittadini che hanno chiesto di poter sottoscrivere i quesiti referendari e assolutamente positivo il giudizio verso i contenuti della riforma della Giustizia proposta da Matteo Salvini con questi Referendum. Ci aspettiamo grandi risultati sia a Valmadrera che nel resto della provincia dopo l’entusiasmo del primo giorno. Ricordo inoltre che i cittadini potranno sottoscrivere i quesiti referendari anche presso gli Uffici comunali del proprio comune di residenza”.