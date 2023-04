Sinistra Italiana Lecco: “Povertà educativa in aumento anche nella nostra provincia”

Elisabetta Piccolotti (AVS) presenta una proposta di legge: Promossa, per la scuola del futuro

Incontro, sabato scorso, per la presentazione della proposta di legge di Alleanza Verdi Sinistra

LECCO – Sabato si è tenuta al Circolo Libero Pensiero di Lecco la presentazione della proposta di legge “Promossa” dell’Alleanza Verdi Sinistra, alla presenza dell’On. Elisabetta Piccolotti e del senatore Tino Magni.

“Le riforme della scuola degli ultimi anni sono state fatte sempre nella logica del taglio dei costi, con conseguente peggioramento della didattica. Questo ha generato ciò che abbiamo sotto gli occhi tutti: un sistema sociale bloccato dove la scuola non riesce più a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana” come prevede la nostra costituzione – ha dichiarato l’onorevole Piccolotti -. La nostra proposta di legge vuole accendere i riflettori su questo tema per evitare la predeterminazione delle esistenze”.

Questi i punti salienti della proposta di legge: massimo 18 alunni per classe; tempo pieno e tempo prolungato in ogni scuola; zone di educazione prioritaria e solidale nelle aree socialmente e geograficamente più svantaggiate; asili nido e scuola per l’infanzia in tutto il territorio nazionale come diritto da garantire; innalzamento dell’obbligo scolastico a 18 anni; gratuità completa della formazione.

“Non so quanto il governo Meloni sarà sensibile alle richieste che provengono dal mondo della scuola. Per questo è utile e importante che si crei nel Paese un fronte progressista che possa garantire un’alternativa. Noi come Sinistra Italiana, insieme ai Verdi, faremo certamente la nostra parte a partire da proposte concrete come questa” ha dichiarato invece il Senatore Tino Magni.

Alla presentazione sono intervenuti anche Giuseppe Buondonno, responsabile scuola della segreteria nazionale di SI, e Matteo Valtolina, giovane rappresentante degli studenti universitari che ha denunciato l’eccessiva pressione psicologica che genera un sistema universitario molto sbilanciato sulla performance e sulla competizione. Infine, Francesco Falsetto assessore all’istruzione nel Comune di Verderio ha chiesto ai parlamentari di sollecitare il governo perché si investano risorse adeguate per personale scolastico così da ridurre il sovraffollamento nelle classi. Maria Luigia Longo insegnante e rsu FLC-CGIL ha moderato l’incontro e tanti gli interventi dal pubblico in particolare da parte di insegnanti e membri di associazione attive sul territorio nell’ambito dell’educazione degli adulti.