Trasporti, Piazza: “Dal 30 marzo nuove corse per i treni regionali”

Nuove corse per i Treni Donizetti e Caravaggio sulle linee Tirano – Sondrio – Lecco – Milano e Bergamo – Carnate – Milano

LECCO – Importante novità che riguarda il servizio ferroviario regionale nella seduta della Giunta regionale, con l’informativa dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

L’assessore ha fatto sapere che prosegue il programma delle consegne dei 214 nuovi treni acquistati da Ferrovienord su mandato di Regione Lombardia e dati in uso a Trenord che si concluderà a dicembre 2025.

“I nuovi treni sono ormai in servizio sulla maggioranza delle linee regionali e dal prossimo 30 marzo saranno svolte ulteriori corse sulle linee Tirano – Sondrio – Lecco – Milano (per la prima volta 10 corse con Donizetti) e Bergamo (Ponte S. Pietro) – Carnate – Milano (per la prima volta 18 corse con Caravaggio)” ha dichiarato il sottosegretario regionale alla presidenza Mauro Piazza.

“In particolare, sulla linea Tirano – Sondrio – Lecco – Milano, per la prima volta i treni Donizetti circoleranno sull’intera linea – ha puntualizzato Piazza – 4 Donizetti viaggeranno in 2 ‘composizioni doppie’, per soddisfare le esigenze di capienza (520 posti a sedere + bici) ed effettueranno 10 corse al giorno (28% dell’offerta complessiva). Inoltre aumenteranno le corse effettuate sulla linea Lecco – Colico – Sondrio salendo da 4 al giorno a 6. Sulla linea Bergamo – Carnate – Milano, attualmente limitata a Ponte S. Pietro per i lavori nella stazione di Bergamo, 2 convogli Caravaggio effettueranno 18 corse al giorno (42% dell’offerta sulla linea)”.

Realizzato da Alstom, il ‘Donizetti’ è un convoglio monopiano con 260 posti a sedere, accessibile per i passeggeri a ridotta mobilità, dotato di prese elettriche e USB e di postazioni dedicate per biciclette e consuma il 30% di energia in meno rispetto ai treni precedenti. Caratteristica del Caravaggio invece è il convoglio a doppio piano ad alta capacità con ben 563 posti a sedere.

“Grazie all’Assessore Lucente, Regione Lombardia mantiene gli impegni presi e incrementa le corse per i nuovi treni cercando così di migliorare il servizio – conclude Piazza – Un segnale che dimostra l’attenzione da parte di Regione Lombardia per il nostro territorio e un aiuto ad alleggerire i disagi dovuti alla sospensione della tratta ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro“.