Valmadrera. 40mila euro dal BIM per la nuova recinzione del campo di calcio,

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera riceverà un contributo di 40.000 euro dal BIM – Consorzio dei Bacini Imbriferi Montani del Lago di Como, del Brembo e del Serio. La decisione è stata presa durante la seduta del Consiglio direttivo dello scorso 7 maggio, in concomitanza con l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2024-2026. L’importo assegnato verrà destinato alla riqualificazione e messa in sicurezza del Campo di calcio n. 2 degli Impianti Sportivi Intercomunali di Valmadrera-Malgrate, situati in via Rio Torto.

L’intervento prevede la sostituzione dell’attuale rete di recinzione, ormai deteriorata, con una nuova struttura più resistente e sicura, dotata di griglia zincata plastificata e integrata da una rete in nylon nella parte superiore. Questo permetterà di garantire adeguati standard di sicurezza e funzionalità, come richiesto dalla normativa vigente e dalle direttive della Regione Lombardia e degli enti sportivi di riferimento.

Inoltre, la Giunta comunale ha approvato la sistemazione della pavimentazione perimetrale del campo, attualmente sconnessa e quindi pericolosa. Verranno rimossi i tratti di pavimentazione danneggiati e, successivamente, preparato il fondo per la posa di un nuovo rivestimento, simile a quello esistente.