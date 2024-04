Meno-pausa, più vitalità: nuovo ambulatorio al Centro In Salus di Lecco

Un servizio dedicato alle donne in menopausa e premenopausa

“Conoscendo ciò che avviene nel nostro corpo possiamo accompagnare meglio questo passaggio”

REDAZIONALE – L’arrivo della menopausa non è sempre vissuto serenamente da noi donne, perché questo cambiamento repentino dei nostri livelli ormonali genera uno scombussolamento non solo a livello fisico ma anche a livello emozionale o morale. Conoscendo meglio ciò che avviene nel nostro corpo possiamo accompagnare meglio questo passaggio e prepararci a vivere al meglio questa nuova tappa della nostra vita.

Il periodo che precede l’arrivo della menopausa, ovvero il periodo di premenopausale è un periodo che può durare anche diversi anni dove possiamo iniziare a percepire tanti di quei segnali tipici della menopausa.

La menopausa non è una malattia quindi è necessario capire perché arriva la menopausa, in cosa consiste e come accompagnare le donne in questo passaggio nel modo più naturale possibile. Il suo arrivo può dipendere da fattori genetici, da patologie, da interventi chirurgici, da cattivi stili di vita, quindi non c’è un’età prestabilita per il suo arrivo ma può arrivare o prima o dopo in relazione a tutta una serie di fattori.

I sintomi invisibili della menopausa

La società in cui viviamo tende a non farci accettare di buon grado il suo arrivo, perché con la menopausa avvengono dei cambiamenti anche fisicamente ed esteticamente: la pelle diventa più secca, iniziamo a perdere più capelli, la libido può ridursi, iniziamo a soffrire di secchezza vaginale oltre a tutti i sintomi classici che sono le vampate, la sudorazione notturna, cefalee, disturbi del sonno, irritabilità. Tutti sintomi non troppo piacevoli.

Cosa possiamo fare nella nostra quotidianità per migliorare questo passaggio?

Prima di tutto è necessario capire l’effettivo stato di salute del nostro corpo analizzando in modo approfondito ogni singolo cambiamento evidenziando ogni sintomo al fine di comprendere cosa sta cambiando e come poter vivere al meglio anche questo periodo della vita delle donne.

Ambulatorio per la menopausa a Lecco

Per questo motivo In Salus ha deciso di inaugurare un ambulatorio per la menopausa dove le donne possano essere accolte e dove possano trovare, in un unico momento congiuntamente e con prezzi calmierati, uno staff medico composto da ginecologa ed endocrinologo in grado di analizzare le problematiche, comprenderle e fornire alle donne delle risposte concrete per affrontare i cambiamenti in corso.

Nella settimana in cui ricorre la Giornata Nazionale dedicata alla Salute della Donna, abbiamo deciso di istituire l’Ambulatorio dedicato per le DONNE IN MENOPAUSA o PREMENOPAUSA. Potrai prenotare una visita coordinata – il 27 aprile – con due professioniste del settore: la Dott.ssa Dell’Anna Ginecologa e la Dott.ssa Barausse Endocrinologa.

Cosa aspettarsi

Informazioni dettagliate sulla menopausa e le sue fasi

Visita endocrinologica con valutazione esami del sangue e delle urine

Visita ginecologica con ecografia

Consigli pratici per gestire i sintomi

Approfondimenti su dieta e stile di vita durante la menopausa

Approccio multidisciplinare con professionisti del settore

Saranno di supporto al team anche il Dr Rossi, esperto in osteoporosi, le nostre ostetriche esperte in pavimento pelvico e ginnastica ipopressiva, il nostro nutrizionista, i nostri osteopati, fisioterapisti e personal trainer. Tutto questo perché crediamo che la menopausa non segna la fine della bellezza e della vitalità ma sia solo l’inizio di una nuova e meravigliosa fase della vita.

