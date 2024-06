Il corpo centrale del peso di 25 tonnellate ha iniziato il viaggio verso la Croazia affidato a Lozza Autotrasporti di Olginate

L’intera macchina pesa 40 tonnellate ad ha un valore di oltre un milione di euro. “A destinazione, la taglierina verrà riassemblata e messa in funzione”

MANDELLO – Progettata in soli due mesi e assemblata in sette, una sofisticata taglierina per alluminio ad uso imballaggio del peso di 25 tonnellate e dal valore di oltre un milione di euro ha lasciato la sede della H7 Group srl di via Rogola a Mandello del Lario mercoledì mattina. Caricata con estrema cura su un autoarticolato per trasporti eccezionali, la macchina si appresta a compiere un viaggio di circa 900 chilometri verso la Aluflexpack di Spalato, in Croazia.

L’operazione di trasporto, affidata alla ditta Lozza Autotrasporti di Olginate, specializzata nella gestione di carichi eccezionali, ha segnato una giornata intensa per l’azienda mandellese. Simone Riva, titolare della H7 Group, ha spiegato: “Il trasporto eccezionale era indispensabile per movimentare il corpo centrale della macchina, mentre le altre parti, per un peso totale di circa 40 tonnellate, saranno trasportate separatamente. A destinazione, la taglierina verrà riassemblata e messa in funzione. Se la fasi di progettazione e realizzazione hanno richiesto molto impegno e tante energie, non sono da meno la fasi di carico e successivamente di scarico, momenti delicati dove tutto deve essere calcolato e gestito in modo preciso e meticoloso”.

La realizzazione della taglierina ha coinvolto il team della H7 Group srl composto da ingegneri progettisti di altissima professionalità e tecnici con oltre 40 anni di esperienza. La H7 Group srl si è dimostrata ancora una volta un’azienda dinamica e all’avanguardia, capace di evolversi e di rimanere competitiva nel settore.

Oltre alle taglierine, l’azienda mandellese produce converting e ribobinatrici, macchine personalizzate in base alle esigenze dei clienti. Il viaggio della taglierina è iniziato da Mandello del Lario e si concluderà a Spalato dopo circa 24 ore. All’arrivo, la macchina sarà scaricata, riassemblata e messa in funzione presso la Aluflexpack.

Questo importante progetto non solo sottolinea la competenza tecnica e progettuale della H7 Group, ma evidenzia anche l’eccellenza logistica necessaria per gestire trasporti complessi come questo. Un’ulteriore testimonianza del valore dell’industria locale e della sua capacità di competere a livello internazionale.