“Sistema motorio creato dal lavoro coordinato e sincrono di muscoli e cervello“

Migliorare il Core-stability porta a grandi vantaggi

RUBRICA – Il core stability è un sistema motorio creato dal lavoro coordinato e sincrono di muscoli e cervello. Questo sistema viene sempre più studiato ed allenato per i suoi enormi benefici sul benessere fisico delle persone e sulle performance degli atleti.

Esso infatti è formato da muscoli che creano una sorta di casa intorno alla pancia: oltre ai muscoli addominali (traverso dell’addome, retto dell’addome, obliqui interni ed esterni) abitualmente associati al core, costituiscono le fondamenta e le pareti della casa i glutei, molti muscoli delle gambe ed infine muscoli dorsali quali il multifido, il quadrato dei lombi e gli erettori spinali.

Tutti questi muscoli conferiscono al nostro corpo una stabilità al centro, traduzione letterale di core stability, che ci permette di mantenere una postura corretta e funzionale ai gesti che compiamo tutti i giorni. Il tono muscolare di questo sistema infatti, sgrava la colonna e le articolazioni circostanti ad essa. Allenandoci correttamente acquisiamo una fine percezione dei muscoli della schiena, delle anche e del dorso, sviluppando un adeguato controllo motorio degli stessi. Questo ci aiuta ad essere sempre coscienti della nostra postura e ci fornisce le giuste capacità muscolari per mantenerne una corretta.

Il miglioramento del core porta a grandi vantaggi anche in termini di:

– Migliora la presa di coscienza del proprio corpo

– Migliora il controllo motorio

– Sviluppa l’equilibrio

– Previene algie vertebrali

– Migliora la stabilità nella corsa e nell’esercizio fisico in generale

Joseph Pilates, inventore dell’omonima disciplina fitness, definì questo sistema muscolare come “Power House” (=casa della potenza), descrivendo perfettamente le caratteristiche morfologiche e funzionali del core la nostra power house, se allenata, ci aiuta ad essere costantemente stabili per poter compiere gesti tecnici anche in posizioni di apparente disequilibrio, oltre ad evitare i classici problemi alla schiena che molti sport causano. Non è infine da sottovalutare l’azione del core nella corsa: esso infatti evita che il nostro tronco compia torsioni troppo ampie, svantaggiose per l’ergonomia e l’efficacia della corsa. A questo punto vi starete chiedendo quali sono gli esercizi che si possono eseguire per allenare il core.

Tra gli esercizi che permettono di migliorare la stabilità del core vi sono i plank, varie tipologie di crunch e gli esercizi con dischi propriocettivi, kettlebell, palle mediche e così via.

Prof. Marco Brusadelli

Dottore in Scienze motorie e sportive – Massoterapista

