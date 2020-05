La Salute Vien Mangiando. Un appetito sano anche in quarantena

Stiamo vivendo un periodo difficile, ma non deve cambiare la voglia di prenderci cura di noi stessi

Qui di seguito, le mie “regole” per imparare nuovamente ad avere fame

RUBRICA – Situazione surreale, purtroppo stiamo vivendo un periodo difficile, nuovo e di riadattamento a nuove abitudini, lavori e stile di vita.

La nostra routine è inevitabilmente cambiata ma non devono cambiare le necessità del nostro corpo, non deve cambiare la voglia di prenderci cura di noi stessi anzi, forse avendo più tempo a disposizione possiamo, finalmente, regalarci delle attenzioni che prima, non potevamo o non volevamo darci.

Con la quarantena ho sentito e sento, sempre più frequentemente, persone e pazienti che “smangiucchiano” a qualsiasi ora del giorno e della notte (sarà colpa delle serie tv..?), con la sensazione continua di appetito e lo “stomaco vuoto”; ma razionalmente, vi siete mai chiesti come è possibile?

Si innesca, in modo spesso incondizionato, un circolo vizioso che determina fame e continuo appetito; la sensazione di fame, naturale e fisiologica, è sinonimo di salute e quindi vita ma spesso, viene totalmente confusa. Tutto questo è determinato da molte cause come la cultura sempre più mirata al cibo, la tv, le emozioni, gli odori e sapori…

Fame e appetito vengono regolati da un piccolo organo, l’ipotalamo, in cui risiedono i centri della fame/ sazietà e della sete di fondamentale importanza ma che spesso vengono completamente boicottati; come fare a ripristinare la nostra FAME PRIMORDIALE?

Qui di seguito, le mie “regole” per imparare nuovamente ad avere fame.

CONCENTRATEVI SUL VOSTRO PIATTO

Concentratevi sul vostro piatto, quindi spegnete i cellulari (parlo al plurale perché spesso ne abbiamo più di uno), tablet e la tv, evitate discussioni o litigi, e soprattutto NON LAVORATE MENTRE MANGIATE! Gli organi di senso, quindi vista, gusto, udito (croccantezza del cibo ad esempio), tatto e olfatto, devono essere attivi e reattivi al pasto.

PAROLA D’ORDINE: RELAX

Parola d’ordine: relax. Pensieri, stress, nervosismo, tensioni lavorative e private creano squilibri con il centro della fame e della sazietà; provate, ad allenarvi ogni giorno, a distogliere l’attenzione da questi pensieri (certo, a volte è inevitabile) negativi della quotidianità con degli esercizi di rilassamento e/o respirazione, arriverete al tavolo con un peso in meno.

W LA DIETA A COLORI

W la dieta a colori, variando ogni giorno la scelta del vostro menù, quindi cereali, ortaggi di vario colore (anche l’occhio vuole la sua parte), semi oleosi misti, legumi, pesce, carne, uova bio e grassi buoni come l’olio extra vergine di oliva o avocado o frutta secca. L’esclusione di determinate categorie alimentari può generare insoddisfazione e creare l’effetto restrittivo tipico da “abbuffata”.

SEGUITE ORARI REGOLARI

Seguite orari regolari lasciando una distanza di circa 4 ore tra un pasto e l’altro durante il giorno e, chiaramente, più lungo (8-10 ore) durante la notte momento in cui il corpo si rigenera e utilizza le riserve (glicogeno e tessuto adiposo) energetiche. Se mangiate a intervalli troppi ristretti è possibile alterare il bilancio metabolico e favorire di conseguenza il sovrappeso.

DEDICATEVI A CUCINARE

Dedicatevi a cucinare, abbiamo più tempo e perché non mettersi ai fornelli? Manipolare, creare, impiegare il tempo per se stessi e gli altri genera un senso di appagamento e benessere; riduce la fame nervosa e aiuta a mangiare in modo equilibrato, soprattutto se avete cucinato voi!

ATTIVITA’ FISICA VS FAME

Attività fisica vs fame. Praticare regolarmente attività fisica di media intensità per 45 minuti ogni giorno, oltre a donare benessere generico, induce e stimola la produzione di endorfine, in particolare la serotonina conosciuta come l’ormone della felicità, dall’effetto saziante.

RIDUCETE LE PORZIONI

Riducete le porzioni, non riempitevi il piatto con dosi “XXL”, iniziate il pasto con un ottimo pinzimonio di verdura fresca di stagione condita sempre con olio extra vergine di oliva italiano, vi donerà maggiore sazietà nonché vitamine e sali minerali.

Il mio consiglio finale è quello di innamorarci nuovamente delle cose semplici, genuine, autentiche e di avere sempre un pò di tempo per voi stessi nonostante la quarantena!

Un abbraccio virtuale a tutti e NON ABBASSATE LA GUARDIA!!!

Se ci viene una voglia improvvisa di dolci, qualche quadratino di cioccolato fondente male non ci fa, soprattutto ci mette di buonumore, fondamentale in questo periodo molto particolare per il nostro paese!

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista

email: manumapelli@gmail.com

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

