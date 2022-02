Scacchi il gioco senza età. Paul Morphy e il matto dell’opera

RUBRICA – Siamo nel 1858 e il giovanissimo campione di scacchi Americano Paul Morphy gioca una partita che diventerà storica.

La scena della sfida è l’Opera di Parigi durante l’intervallo del “Barbiere di Siviglia” e i contendenti sono il prodigio Americano che giocherà alla cieca, cioè senza guardare la scacchiera, contro il Duca di Brunswick e il Conte di Isuard che giocheranno in consultazione.

Morphy con il bianco gioca la prima mossa muovendo il pedone di Re 1. e4 i due nobili rispondono con 1…e5 segue 2. Cf3 d6 3. d4 Ag4 4. dxe5 Axf3 4. Dxf3 qui Paul cattura con la Regina iniziando un piano strategico che lo porterà ad una partita strabiliante 4…dxe5 5. Ac4 Murphy sa che è più forte sulle case bianche, avendo il nero cambiato l’Alfiere campochiaro sul Cavallo, e quindi attacca f7 minacciando il matto. I due nobili chiudono la strada con 5…Cf6 ma l’Americano continua il suo piano strategico con 6. Db3 che attacca contemporaneamente sia f7 che b7, i contendenti rispondono con 6…De7 che tiene sotto controllo la minaccia più grave in f7 segue 7. Cc3 c6 8. Ag5 e qui i due consultanti cercano di togliere la soffocante pressione sulle case bianche giocando 9…b5 ma danno la possibilità a Morphy di giocare il “sacrificio” di un pezzo 10. Cxb5 cxb5 11. Axb5+ Cbd7 il cavallo del nero chiude la strada all’Alfiere campochiaro del bianco ma così facendo rimane ”inchiodato” e Paul ne approfitta per arroccare lungo 12. O-O-O attaccando così due volte il Cavallo nero 12…Td8 13. Txd7 Txd7 ora è la Torre ad essere inchiodata! 14. Td1 De6 nel tentativo di togliere la Regina dall’inchiodatura dell’Alfiere camposcuro del nero e cercare di cambiarla con la Regina bianca ma Morphy affonda il suo attacco con 15. Axd7 Cxd7

con la Regina bianca ma Morphy affonda il suo attacco con 15. Axd7 Cxd7

e in questa posizione il genio Americano trova un altro suo strabiliante “sacrificio” di deviazione 16. Db8+!! Cxb8 17. Td8 # uno scacco matto che è entrato nella storia degli scacchi come il “Matto dell’Opera” dato con i soli due pezzi rimasti sulla scacchiera.

Questa partita è stata riproposta per tantissimi anni nella spettacolare rievocazione storica della partita a Scacchi Viventi di Marostica.

Paul Morphy nacque nel 1837 a New Orleans, a cinque anni imparò a giocare guardando le partite tra il papà e lo zio, a otto iniziò a frequentare il locale circolo scacchistico e a dodici era già un campione che batteva avversari molto più quotati di lui. Divenne il più forte giocatore dell’America e non avendo più avversari in patria decise a vent’anni, come un novello paladino, di imbarcarsi per l’Europa così da poter sfidare tutti i migliori giocatori del continente. Qui giunse nel 1958 e vi rimase un anno sconfiggendo uno dopo l’altro i vari campioni che ebbero il coraggio di accettare la sua sfida. Saturo di vittorie e di gloria rientrò in America e si ritirò a vita privata. Fu considerato per anni il giocatore più forte al mondo e quindi universalmente il primo Campione del Mondo “ufficioso” in quanto non esisteva ancora il Titolo Mondiale che fu ratificato solo qualche anno dopo la sua morte avvenuta nel 1884 a soli quarantasette anni.

Con la Regina bianca ma Morphy affonda il suo attacco con 15. Axd7 Cxd7 e in questa posizione il genio Americano trova un altro suo strabiliante “sacrificio” di deviazione 16. Db8+!! Cxb8 17. Td8 # uno scacco matto che è entrato nella storia degli scacchi come il “Matto dell’Opera” dato con i soli due pezzi rimasti sulla scacchiera.

Questa partita è stata riproposta per tantissimi anni nella spettacolare rievocazione storica della partita a Scacchi Viventi di Marostica.

Paul Morphy nacque nel 1837 a New Orleans, a cinque anni imparò a giocare guardando le partite tra il papà e lo zio, a otto iniziò a frequentare il locale circolo scacchistico e a dodici era già un campione che batteva avversari molto più quotati di lui. Divenne il più forte giocatore dell’America e non avendo più avversari in patria decise a vent’anni, come un novello paladino, di imbarcarsi per l’Europa così da poter sfidare tutti i migliori giocatori del continente. Qui giunse nel 1958 e vi rimase un anno sconfiggendo uno dopo l’altro i vari campioni che ebbero il coraggio di accettare la sua sfida. Saturo di vittorie e di gloria rientrò in America e si ritirò a vita privata. Fu considerato per anni il giocatore più forte al mondo e quindi universalmente il primo Campione del Mondo “ufficioso” in quanto non esisteva ancora il Titolo Mondiale che fu ratificato solo qualche anno dopo la sua morte avvenuta nel 1884 a soli quarantasette anni.

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

ARTICOLI PRECEDENTI

31 Gennaio – Scacchi il gioco senza età. Judit la “Regina”

2021

16 Dicembre – Scacchi il gioco senza età. L’emozionante partita di Harry Potter

23 Novembre – Scacchi il gioco senza età. Consigli sulle Aperture

30 Ottobre – Scacchi il gioco senza età. Il Matto di Légal

23 Settembre – Scacchi il gioco senza età. Il Barone di Munchhausen e gli scacchi

03 Agosto – Scacchi il gioco senza età. L’orologio degli scacchi

12 Luglio – Scacchi il gioco senza età. La vera storia dell’automa detto “il turco”

23 Giugno – Scacchi il gioco senza età. La Leggenda degli Scacchi

7 Giugno – Scacchi il gioco senza età. Scacco Matto!

27 Maggio – Scacchi il gioco senza età. Mini Corso per conoscere i movimenti dei pezzi

17 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La storia del Circolo Spassky di Lecco

07 Maggio – Scacchi, il gioco senza età. La Regina degli scacchi